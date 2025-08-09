3 кабачка и немного фарша творят чудеса: этот рецепт покорил всю семью – готовьте сразу двойную порцию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Сезон кабачков в самом разгаре, и это отличный повод приготовить их не только привычным способом, но и попробовать новые сочетания. Сегодня мы поделимся рецептом, который никого не оставит равнодушным.

Запеканка
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки — 3-4 шт.
  • Фарш (любой) — 800 г.
  • Небольшие луковицы — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Яйца — 5 шт.
  • Зелень — несколько стеблей.
  • Сметана — 400 г.
  • Сыр — 100 г.

Приготовление:

  1. Лук и чеснок мелко нарезаем и смешиваем с фаршем. Добавляем соль, перец и тщательно перемешиваем до однородности.
  2. Кабачки можно не очищать от кожуры. Нарезаем их кружочками толщиной примерно 5-7 мм и выкладываем в миску.
  3. На каждый кружочек кабачка кладем фарш, затем накрываем вторым кружочком и повторяем процесс, собирая стопки.
  4. Выкладываем стопки из кабачков с фаршем в форму для запекания. Если стопки получаются неустойчивыми, это не страшно.
  5. Взбиваем яйца со сметаной, добавляем соль и перемешиваем. Полученной смесью заливаем кабачки, сверху посыпаем тертым сыром.
  6. Разогреваем духовку до 170 градусов и выпекаем блюдо в течение 1,5 часов, пока оно не подрумянится.
  7. Готовое блюдо нарезаем на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
