3 кабачка и немного фарша творят чудеса: этот рецепт покорил всю семью – готовьте сразу двойную порцию

Сезон кабачков в самом разгаре, и это отличный повод приготовить их не только привычным способом, но и попробовать новые сочетания. Сегодня мы поделимся рецептом, который никого не оставит равнодушным.
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка
Ингредиенты:
Молодые кабачки — 3-4 шт.
Фарш (любой) — 800 г.
Небольшие луковицы — 3 шт.
Чеснок — 2 зубчика.
Яйца — 5 шт.
Зелень — несколько стеблей.
Сметана — 400 г.
Сыр — 100 г.
Приготовление:
Лук и чеснок мелко нарезаем и смешиваем с фаршем. Добавляем соль, перец и тщательно перемешиваем до однородности.
Кабачки можно не очищать от кожуры. Нарезаем их кружочками толщиной примерно 5-7 мм и выкладываем в миску.
На каждый кружочек кабачка кладем фарш, затем накрываем вторым кружочком и повторяем процесс, собирая стопки.
Выкладываем стопки из кабачков с фаршем в форму для запекания. Если стопки получаются неустойчивыми, это не страшно.
Взбиваем яйца со сметаной, добавляем соль и перемешиваем. Полученной смесью заливаем кабачки, сверху посыпаем тертым сыром.
Разогреваем духовку до 170 градусов и выпекаем блюдо в течение 1,5 часов, пока оно не подрумянится.
Готовое блюдо нарезаем на порции и подаем к столу. Приятного аппетита!
Уточнения
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.