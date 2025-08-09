Проще не бывает: готовим абрикосовый пирог по рецепту, который получится у каждого – летняя сказка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Летний абрикосовый пирог: раскроем секрет сочности и нежности
2:04
Еда

Летний абрикосовый пирог — идеальный выбор! Он получается нежным и сочным, буквально тает во рту. В жаркую погоду он станет настоящим спасением: лёгкий и освежающий, он подарит вам истинное наслаждение.

Абрикосовый пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Paucabot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикосовый пирог

Готовить его проще простого. Рецепт не требует сложных ингредиентов или кулинарных навыков, а результат всегда радует — ароматный пирог с приятной кислинкой абрикосов.

Ингредиенты:

  • абрикосы — 400 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • растительное масло — 80 мл;
  • кефир — 150 мл;
  • манка — 100 г;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 8 г;
  • миндальные лепестки — 2 ст. л.;
  • сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте абрикосы дольками. Если плоды крупные, разделите их на более мелкие части.
  2. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло и продолжайте взбивать, пока сахар не растворится.
  3. Затем влейте кефир и хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  4. Всыпьте манку, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте, чтобы избежать образования комочков.
  5. Оставьте тесто на 20 минут, чтобы манка набухла. За это время подготовьте форму для выпекания, застелив её промасленной пекарской бумагой.
  6. Вылейте тесто в форму, равномерно распределите его. Сверху выложите нарезанные абрикосы. По желанию посыпьте миндальными лепестками для украшения.
  7. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 35 минут. Готовый пирог достаньте из духовки, дайте ему немного остыть, затем аккуратно извлеките из формы. При желании украсьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
