Проще не бывает: готовим абрикосовый пирог по рецепту, который получится у каждого – летняя сказка

Летний абрикосовый пирог: раскроем секрет сочности и нежности

Летний абрикосовый пирог — идеальный выбор! Он получается нежным и сочным, буквально тает во рту. В жаркую погоду он станет настоящим спасением: лёгкий и освежающий, он подарит вам истинное наслаждение.

Фото: commons.wikimedia.org by Paucabot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикосовый пирог

Готовить его проще простого. Рецепт не требует сложных ингредиентов или кулинарных навыков, а результат всегда радует — ароматный пирог с приятной кислинкой абрикосов.

Ингредиенты:

абрикосы — 400 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

растительное масло — 80 мл;

кефир — 150 мл;

манка — 100 г;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 8 г;

миндальные лепестки — 2 ст. л.;

сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте абрикосы дольками. Если плоды крупные, разделите их на более мелкие части. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло и продолжайте взбивать, пока сахар не растворится. Затем влейте кефир и хорошо перемешайте до получения однородной массы. Всыпьте манку, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте, чтобы избежать образования комочков. Оставьте тесто на 20 минут, чтобы манка набухла. За это время подготовьте форму для выпекания, застелив её промасленной пекарской бумагой. Вылейте тесто в форму, равномерно распределите его. Сверху выложите нарезанные абрикосы. По желанию посыпьте миндальными лепестками для украшения. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 35 минут. Готовый пирог достаньте из духовки, дайте ему немного остыть, затем аккуратно извлеките из формы. При желании украсьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).



