Проще не бывает: готовим абрикосовый пирог по рецепту, который получится у каждого – летняя сказка

Летний абрикосовый пирог — идеальный выбор! Он получается нежным и сочным, буквально тает во рту. В жаркую погоду он станет настоящим спасением: лёгкий и освежающий, он подарит вам истинное наслаждение.
Абрикосовый пирог
Готовить его проще простого. Рецепт не требует сложных ингредиентов или кулинарных навыков, а результат всегда радует — ароматный пирог с приятной кислинкой абрикосов.
Ингредиенты:
абрикосы — 400 г;
яйца — 2 шт.;
сахар — 120 г;
ванильный сахар — 10 г;
растительное масло — 80 мл;
кефир — 150 мл;
манка — 100 г;
мука — 120 г;
разрыхлитель — 8 г;
миндальные лепестки — 2 ст. л.;
сахарная пудра — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте абрикосы дольками. Если плоды крупные, разделите их на более мелкие части.
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте растительное масло и продолжайте взбивать, пока сахар не растворится.
Затем влейте кефир и хорошо перемешайте до получения однородной массы.
Всыпьте манку, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте, чтобы избежать образования комочков.
Оставьте тесто на 20 минут, чтобы манка набухла. За это время подготовьте форму для выпекания, застелив её промасленной пекарской бумагой.
Вылейте тесто в форму, равномерно распределите его. Сверху выложите нарезанные абрикосы. По желанию посыпьте миндальными лепестками для украшения.
Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 35 минут. Готовый пирог достаньте из духовки, дайте ему немного остыть, затем аккуратно извлеките из формы. При желании украсьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Уточнения
Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).