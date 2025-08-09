Взрыв вкуса в каждой ложке: салат из тунца, который вы будете готовить снова и снова

Салат с тунцом и овощами: диетический и вкусный обед или ужин

Представьте себе: на вашем столе красуется блюдо, которое не только радует глаз, но и дарит взрыв вкусов и ароматов. Это салат из разноцветного тунца, который станет настоящим украшением вашего стола и подарит гастрономическое удовольствие. Он сочетает в себе богатство вкусов и текстур, которые идеально сочетаются друг с другом.

Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат с тунцом и овощами

Ингредиенты на 2 порции:

2 большие банки тунца в масле

2 горсти молодой рукколы

1 сладкий перец

Половина белой луковицы

1 стакан кукурузы

Для заправки:

2 ст. л. яблочного уксуса или белого бальзамического уксуса

1 ст. л. дижонской горчицы

¼ ч. л. чесночного порошка

щепотка сушеной мяты

соль и свежемолотый перец

Инструкции:

Тщательно слейте воду из банок с тунцом и выложите его в большую салатницу. Добавьте к тунцу молодую рукколу, крупно нарезанный перец, тонко нарезанную белую луковицу и кукурузу. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для заправки: яблочный уксус или белый бальзамический уксус, дижонскую горчицу, чесночный порошок, сушеную мяту, соль и свежемолотый перец. Полейте салат заправкой, хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы все вкусы соединились. Подавайте салат в двух глубоких тарелках, украсив зеленью или ломтиками лимона.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

