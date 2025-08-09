Взрыв вкуса в каждой ложке: салат из тунца, который вы будете готовить снова и снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Представьте себе: на вашем столе красуется блюдо, которое не только радует глаз, но и дарит взрыв вкусов и ароматов. Это салат из разноцветного тунца, который станет настоящим украшением вашего стола и подарит гастрономическое удовольствие. Он сочетает в себе богатство вкусов и текстур, которые идеально сочетаются друг с другом.

Салат с тунцом и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат с тунцом и овощами

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 большие банки тунца в масле
  • 2 горсти молодой рукколы
  • 1 сладкий перец
  • Половина белой луковицы
  • 1 стакан кукурузы

Для заправки:

  • 2 ст. л. яблочного уксуса или белого бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • &frac14 ч. л. чесночного порошка
  • щепотка сушеной мяты
  • соль и свежемолотый перец

Инструкции:

  1. Тщательно слейте воду из банок с тунцом и выложите его в большую салатницу.
  2. Добавьте к тунцу молодую рукколу, крупно нарезанный перец, тонко нарезанную белую луковицу и кукурузу.
  3. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для заправки: яблочный уксус или белый бальзамический уксус, дижонскую горчицу, чесночный порошок, сушеную мяту, соль и свежемолотый перец.
  4. Полейте салат заправкой, хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы все вкусы соединились.
  5. Подавайте салат в двух глубоких тарелках, украсив зеленью или ломтиками лимона.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

