Взрыв вкуса в каждой ложке: салат из тунца, который вы будете готовить снова и снова

Представьте себе: на вашем столе красуется блюдо, которое не только радует глаз, но и дарит взрыв вкусов и ароматов. Это салат из разноцветного тунца, который станет настоящим украшением вашего стола и подарит гастрономическое удовольствие. Он сочетает в себе богатство вкусов и текстур, которые идеально сочетаются друг с другом.
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат с тунцом и овощами
Ингредиенты на 2 порции:
2 большие банки тунца в масле
2 горсти молодой рукколы
1 сладкий перец
Половина белой луковицы
1 стакан кукурузы
Для заправки:
2 ст. л. яблочного уксуса или белого бальзамического уксуса
1 ст. л. дижонской горчицы
¼ ч. л. чесночного порошка
щепотка сушеной мяты
соль и свежемолотый перец
Инструкции:
Тщательно слейте воду из банок с тунцом и выложите его в большую салатницу.
Добавьте к тунцу молодую рукколу, крупно нарезанный перец, тонко нарезанную белую луковицу и кукурузу.
В небольшой миске смешайте все ингредиенты для заправки: яблочный уксус или белый бальзамический уксус, дижонскую горчицу, чесночный порошок, сушеную мяту, соль и свежемолотый перец.
Полейте салат заправкой, хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы все вкусы соединились.
Подавайте салат в двух глубоких тарелках, украсив зеленью или ломтиками лимона.
Уточнения
Тунцы́ (латThunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).