Секрет стройности раскрыт: готовим шоколадный мусс с одним необычным ингредиентом

Еда

Мы предлагаем вам рецепт невероятно нежного и вкусного шоколадного мусса с авокадо, который станет вашим любимым десертом. Авокадо — это не только полезный, но и универсальный продукт, который идеально подходит для веганов и сыроедов. Его кремовая текстура и богатый вкус делают его отличной заменой традиционным ингредиентам животного происхождения, таким как молоко, сливки и яйца. Особенно это заметно в десертах, где авокадо придаёт блюду особую изысканность.

Шоколадный мусс
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадный мусс

Если вы ещё сомневаетесь, попробуйте наш рецепт шоколадного мусса с авокадо. Он настолько восхитителен, что даже самые взыскательные гурманы не смогут отличить его от традиционного десерта. Этот мусс не только вкусен, но и полезен, так как содержит много питательных веществ и полезных жиров.

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо, очищенных и крупно нарезанных
  • 150 г кокосового сахара
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 1 ст. л. оливкового масла первого холодного отжима
  • Щепотка соли
  • 2 ст. л. крупно помолотых фисташковых крошек
  • 2 ст. л. крупно натёртого веганского кувертюра

Инструкция:

  1. Поместите все ингредиенты в блендер и взбивайте до получения однородной кремовой массы.
  2. Поставьте смесь в холодильник на 1-2 часа, чтобы она остыла и загустела.
  3. Взбейте массу венчиком до пышности и разлейте по тарелкам.
  4. Украсьте фисташками и веганским кувертюром.

Совет

Вы можете украсить мусс любыми орехами, которые у вас есть. Например, добавьте фундук или миндаль. Для более интересной текстуры можно смешать орехи с муссом и поставить в холодильник.

Уточнения

Мусс (фр. mousse — «пена») — несладкое или сладкое блюдо французской кухни.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
