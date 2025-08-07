Яркий, пикантный, ароматный: томатный соус, который поднимает любое мясо на уровень выше

Томатный соус с печёным перцем — рецепт к шашлыку и жареному мясу

Запах жареного мяса на свежем воздухе — уже праздник. Но чтобы шашлык или стейк заиграли новыми красками, им нужен достойный спутник. Идеальный кандидат — насыщенный томатный соус с печёным перцем. Он пряный, ароматный и необычайно вкусный. Его можно приготовить заранее и взять с собой на пикник. А можно подать к домашнему мясу, запечённым овощам или намазать на ломоть хлеба.

Ингредиенты на 6 порций:

Помидоры (лучше розовые, мясистые) — 800 г

Красный сладкий перец (мясистый, крупный) — 400 г

Лук красный — 150 г

Оливковое масло — 4 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Аджика — 1 ч. л. (или по вкусу)

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Запекаем овощи

На противень, застеленный фольгой, выложите помидоры и сладкий перец. Сбрызните их двумя столовыми ложками оливкового масла. Запекайте при температуре 180 °C около 40 минут — пока не появятся характерные поджаристые подпалины.

Шаг 2. Охлаждаем и очищаем

Переложите горячие овощи в плотные пакеты и поместите в миски с холодной водой. Это поможет легко снять кожицу. Когда остынут, очистите перец от кожицы и семян, а с помидоров снимите только кожицу.

Шаг 3. Подготовим лук и овощи

Красный лук нарежьте как можно мельче. Сбрызните его бальзамическим уксусом и оставьте на 10 минут — он станет мягче и ароматнее. Тем временем нарежьте запечённые овощи крупным ножом.

Шаг 4. Собираем соус

В глубокой миске соедините измельчённые овощи, добавьте маринованный лук, аджику и оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Шаг 5. Дайте настояться

Уберите соус в холодильник на 30 минут. За это время он "соберётся", и вкус станет ярче и глубже.

