Яркий, пикантный, ароматный: томатный соус, который поднимает любое мясо на уровень выше

Запах жареного мяса на свежем воздухе — уже праздник. Но чтобы шашлык или стейк заиграли новыми красками, им нужен достойный спутник. Идеальный кандидат — насыщенный томатный соус с печёным перцем. Он пряный, ароматный и необычайно вкусный. Его можно приготовить заранее и взять с собой на пикник. А можно подать к домашнему мясу, запечённым овощам или намазать на ломоть хлеба.
Помидоры (лучше розовые, мясистые) — 800 г
Красный сладкий перец (мясистый, крупный) — 400 г
Лук красный — 150 г
Оливковое масло — 4 ст. л.
Бальзамический уксус — 1 ст. л.
Аджика — 1 ч. л. (или по вкусу)
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Шаг 1. Запекаем овощи
На противень, застеленный фольгой, выложите помидоры и сладкий перец. Сбрызните их двумя столовыми ложками оливкового масла. Запекайте при температуре 180 °C около 40 минут — пока не появятся характерные поджаристые подпалины.
Шаг 2. Охлаждаем и очищаем
Переложите горячие овощи в плотные пакеты и поместите в миски с холодной водой. Это поможет легко снять кожицу. Когда остынут, очистите перец от кожицы и семян, а с помидоров снимите только кожицу.
Шаг 3. Подготовим лук и овощи
Красный лук нарежьте как можно мельче. Сбрызните его бальзамическим уксусом и оставьте на 10 минут — он станет мягче и ароматнее. Тем временем нарежьте запечённые овощи крупным ножом.
Шаг 4. Собираем соус
В глубокой миске соедините измельчённые овощи, добавьте маринованный лук, аджику и оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.
Шаг 5. Дайте настояться
Уберите соус в холодильник на 30 минут. За это время он "соберётся", и вкус станет ярче и глубже.
