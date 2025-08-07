Яркий, пикантный, ароматный: томатный соус, который поднимает любое мясо на уровень выше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Томатный соус с печёным перцем — рецепт к шашлыку и жареному мясу
2:20
Еда

Запах жареного мяса на свежем воздухе — уже праздник. Но чтобы шашлык или стейк заиграли новыми красками, им нужен достойный спутник. Идеальный кандидат — насыщенный томатный соус с печёным перцем. Он пряный, ароматный и необычайно вкусный. Его можно приготовить заранее и взять с собой на пикник. А можно подать к домашнему мясу, запечённым овощам или намазать на ломоть хлеба.

Соус
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соус

Ингредиенты на 6 порций:

  • Помидоры (лучше розовые, мясистые) — 800 г

  • Красный сладкий перец (мясистый, крупный) — 400 г

  • Лук красный — 150 г

  • Оливковое масло — 4 ст. л.

  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.

  • Аджика — 1 ч. л. (или по вкусу)

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Запекаем овощи
На противень, застеленный фольгой, выложите помидоры и сладкий перец. Сбрызните их двумя столовыми ложками оливкового масла. Запекайте при температуре 180 °C около 40 минут — пока не появятся характерные поджаристые подпалины.

Шаг 2. Охлаждаем и очищаем
Переложите горячие овощи в плотные пакеты и поместите в миски с холодной водой. Это поможет легко снять кожицу. Когда остынут, очистите перец от кожицы и семян, а с помидоров снимите только кожицу.

Шаг 3. Подготовим лук и овощи
Красный лук нарежьте как можно мельче. Сбрызните его бальзамическим уксусом и оставьте на 10 минут — он станет мягче и ароматнее. Тем временем нарежьте запечённые овощи крупным ножом.

Шаг 4. Собираем соус
В глубокой миске соедините измельчённые овощи, добавьте маринованный лук, аджику и оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Шаг 5. Дайте настояться
Уберите соус в холодильник на 30 минут. За это время он "соберётся", и вкус станет ярче и глубже.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
