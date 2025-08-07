Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Витамины, пикантность и экономия: лучший салат из кабачков на зиму

Кабачки с корейской приправой и уксусом: домашний рецепт салата в банки
2:50
Еда

Зимой, среди рядов банок с огурцами и помидорами, всегда найдётся одна — скромная, с ярким содержимым. Именно она вызывает больше всего вопросов на застольях. А ведь это — салат из кабачков по-корейски. Простая закуска с характером, которую обязательно попросят приготовить снова.

Кабачки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки

Острая, пряная, хрустящая — она покоряет с первой ложки. И дело не только в специях, а в самой технологии. Здесь важна каждая деталь: от нарезки до температуры масла.

Кабачки под маринад: начало с текстуры

Молодые кабачки тщательно моют. Если попались крупные — срезают кожицу и удаляют семена. Нарезают овощи тонкой и длинной соломкой. Это можно сделать острым ножом, но проще — специальной тёркой. Такая форма помогает маринаду проникать в каждый кусочек, создавая правильную консистенцию.

Затем кабачки пересыпают солью и оставляют на 30-60 минут. Соль — не только для вкуса. Она вытягивает лишнюю влагу, делая овощи плотнее и хрустящими.

Как правильно отжать и зачем это важно

После "соляной ванны" кабачки нужно промыть холодной водой и хорошенько отжать руками. Остатки влаги — главный враг маринада. Чем суше кабачки, тем ярче получится вкус.

Главная магия — в горячем масле

Пока кабачки отдыхают, готовится заправка. Основные ингредиенты:

  • растительное масло,

  • уксус (9%),

  • сахар,

  • чеснок,

  • молотая паприка или готовая корейская приправа для моркови по-корейски.

Масло нагревают почти до кипения и выливают на смесь специй и давленого чеснока. Эта техника не просто раскрывает аромат — она делает его объёмным, глубоким и чуть мягче. Чеснок теряет жгучесть, специи "оживают".

Отжатые кабачки заправляют этой ароматной смесью, добавляют немного чёрного или острого красного перца — по вкусу — и всё хорошо перемешивают.

Терпение — лучшая приправа

Салат оставляют мариноваться при комнатной температуре хотя бы на пару часов. За это время он становится полупрозрачным, насыщается цветом и ароматом. Но если дать ему постоять дольше — хотя бы сутки — вкус станет только богаче.

Как заготовить впрок

Если вы планируете сохранить салат на зиму, действуйте так:

  1. Разложите его по стерильным банкам.

  2. Простерилизуйте банки вместе с салатом.

  3. Закатайте крышки.

Получится не просто заготовка, а находка для зимнего стола: хрустящая, пикантная, запоминающаяся. Такая банка вряд ли долго простоит закрытой.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
