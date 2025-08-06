Наггетсы отдыхают: баклажаны во фритюре, которые просят добавки сами

Рецепт жареных баклажанов с панировкой из сухарей и крахмала

2:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то жареного, с румяной корочкой и мягкой серединкой — не спешите вспоминать про картошку или мясо. Есть овощ, который во фритюре раскрывается с неожиданной стороны — это баклажан. Он превращается в настоящую хрустящую закуску, которую можно подать с соусом или как гарнир. А можно выдать за вегетарианские "наггетсы" — и никто не догадается, что внутри нет ни грамма мяса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Баклажан

Главная фишка этого рецепта — панировка. Вместо привычной пшеничной муки используется кукурузный крахмал: он делает корочку плотной, ровной и по-настоящему хрустящей. А исчезают эти ломтики с тарелки быстрее, чем вы успеете приготовить вторую партию.

Ингредиенты на 4 порции:

Баклажан — 500 г

Яйца — 2 шт.

Панировочные сухари — 150 г

Кукурузный крахмал — 4 ст. л.

Растительное масло (рафинированное) — 400 мл

Соль — 1 ч. л.

Специи — по вкусу

Как приготовить баклажаны во фритюре — пошагово

1. Подготовьте всё заранее

Возьмите необходимые продукты: баклажаны, яйца, сухари, крахмал, масло, соль и специи. Убедитесь, что всё под рукой — процесс пойдёт быстро.

2. Нарежьте баклажаны

Вымойте, оботрите, отрежьте хвостики. Нарежьте кружками толщиной около 1 см. Если кожица жёсткая — снимите, но у молодых плодов она мягкая и съедобная.

3. Замочите в солёной воде

Чтобы убрать возможную горечь, положите кружочки в миску с холодной подсоленной водой (на 1 л воды — 1 ч. л. соли). Через 15 минут — слейте и обсушите.

4. Подготовьте панировку

В одной миске взбейте яйца. В другой смешайте панировочные сухари и кукурузный крахмал, добавьте соль и специи (например, паприку, сушёный чеснок или орегано).

5. Панировка

Каждый кусочек сначала обмакните в яйцо, затем обваляйте в сухой смеси. Следите, чтобы панировка равномерно покрывала весь кружок.

6. Разогрейте масло

В сковороде или сотейнике нагрейте масло до 180 °C. Проверить готовность легко: бросьте кусочек хлеба — если зашипел и подрумянился, значит, всё готово.

7. Обжарка

Жарьте баклажаны партиями, по 4-5 минут, до румяной корочки. Не перегружайте сковороду, чтобы масло не остыло.

8. Финал

Готовые ломтики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими, присыпанными зеленью или чесноком, с любимым соусом — от томатного до йогуртового.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

