Когда хочется чего-то жареного, с румяной корочкой и мягкой серединкой — не спешите вспоминать про картошку или мясо. Есть овощ, который во фритюре раскрывается с неожиданной стороны — это баклажан. Он превращается в настоящую хрустящую закуску, которую можно подать с соусом или как гарнир. А можно выдать за вегетарианские "наггетсы" — и никто не догадается, что внутри нет ни грамма мяса.
Главная фишка этого рецепта — панировка. Вместо привычной пшеничной муки используется кукурузный крахмал: он делает корочку плотной, ровной и по-настоящему хрустящей. А исчезают эти ломтики с тарелки быстрее, чем вы успеете приготовить вторую партию.
Баклажан — 500 г
Яйца — 2 шт.
Панировочные сухари — 150 г
Кукурузный крахмал — 4 ст. л.
Растительное масло (рафинированное) — 400 мл
Соль — 1 ч. л.
Специи — по вкусу
Возьмите необходимые продукты: баклажаны, яйца, сухари, крахмал, масло, соль и специи. Убедитесь, что всё под рукой — процесс пойдёт быстро.
Вымойте, оботрите, отрежьте хвостики. Нарежьте кружками толщиной около 1 см. Если кожица жёсткая — снимите, но у молодых плодов она мягкая и съедобная.
Чтобы убрать возможную горечь, положите кружочки в миску с холодной подсоленной водой (на 1 л воды — 1 ч. л. соли). Через 15 минут — слейте и обсушите.
В одной миске взбейте яйца. В другой смешайте панировочные сухари и кукурузный крахмал, добавьте соль и специи (например, паприку, сушёный чеснок или орегано).
Каждый кусочек сначала обмакните в яйцо, затем обваляйте в сухой смеси. Следите, чтобы панировка равномерно покрывала весь кружок.
В сковороде или сотейнике нагрейте масло до 180 °C. Проверить готовность легко: бросьте кусочек хлеба — если зашипел и подрумянился, значит, всё готово.
Жарьте баклажаны партиями, по 4-5 минут, до румяной корочки. Не перегружайте сковороду, чтобы масло не остыло.
Готовые ломтики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими, присыпанными зеленью или чесноком, с любимым соусом — от томатного до йогуртового.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.