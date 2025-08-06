Вы всё это время готовили рататуй неправильно: вот как он должен выглядеть на самом деле

Если вы считаете, что рататуй — это изысканная выкладка овощей, словно из модного ресторана, то вас ждёт маленькое откровение. На самом деле, слово "рататуй" в переводе с французского и окситанского означает "мешанина". Да-да, это было обычное деревенское блюдо провансальских крестьян: овощи тушили, что называется, "всё вместе и сразу", без особой эстетики.
Однако современная кухня любит играть с формой. И теперь, если аккуратно выложить овощи веером — тонкими кольцами кабачков, баклажанов и томатов, подобранных по диаметру, — то рататуй превращается в кулинарный шедевр. Такая подача впечатлит даже взыскательных гостей, а аромат… он будет просто потрясающим. Хотите удивить своих близких? Тогда берите рецепт и приступайте.
Кабачок — 300 г
Баклажан — 300 г
Красный сладкий перец — 1 шт.
Помидоры — 800 г
Репчатый лук — 80 г
Чеснок — 5 зубчиков
Оливковое масло — 4 ст. л.
Белое сухое вино — 4 ст. л.
Томатная паста — 2 ст. л.
Веточки розмарина — 2 шт.
Смесь перцев — 0,5 ч. л.
Соль — по вкусу
Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте мелко, чеснок раздавите ножом и порубите. Перец очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками.
Половину помидоров (лучше те, что помягче и неровные) очистите от кожуры. Для этого сделайте крестообразный надрез, обдайте кипятком и сразу переложите в холодную воду. Снимите кожицу и измельчите мякоть в блендере.
На сковороде разогрейте 2 ст. л. масла. Выложите лук и половину чеснока, обжаривайте 2-3 минуты. Добавьте перец и обжаривайте ещё 3-4 минуты.
Влейте белое сухое вино, прогрейте пару минут. Затем добавьте томатное пюре и тушите 5 минут. Введите томатную пасту, соль и перец. Уменьшите огонь, накройте крышкой и томите ещё 5 минут.
Оставшиеся помидоры, кабачки и баклажаны нарежьте кружочками толщиной 5-6 мм. Кожуру снимать не нужно — она помогает овощам держать форму.
В форму для запекания выложите половину томатного соуса. Сверху — овощи, чередуя: кабачок, баклажан, помидор. Располагаем вертикально, по кругу и внутрь.
Посыпьте овощи оставшимся чесноком, добавьте листочки розмарина, полейте остатками масла. Сверху — оставшийся соус.
Накройте форму фольгой или пергаментом и отправьте в духовку, разогретую до 190 °C, на 1 час. Затем снимите укрытие и запекайте ещё 15-20 минут до лёгкой румяной корочки.
Ратату́й (фр. ratatouille; от «rata» — еда в просторечии и гл. «touiller» — мешать, помешивать) — традиционное овощное блюдо прованской кухни из сладкого перца, баклажанов, помидоров и кабачков, во многом похожее на овощное рагу, баклажаннную икру и венгерское лечо.
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