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Завтрак, который превращается в бой: что не так с варёными яйцами

Кулинарные технологи объяснили, почему сваренные яйца плохо очищаются
1:53
Еда

Вроде бы варка прошла как по учебнику, а на деле — завтрак превращается в бой с яйцом: белок рвётся, прилипает к скорлупе, а гладкой поверхности и не видно. Знакомо? И тут дело вовсе не в вашей кулинарной технике.

Почему яйца плохо чистятся после варки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему яйца плохо чистятся после варки

Причина куда глубже — внутри самого яйца. И связана она с химией, а именно — с уровнем кислотности белка.

Всё начинается с кислотности

У только что снесённых яиц белок довольно кислый — у него низкий pH. В такой среде подскорлупная плёнка сцепляется с белком почти намертво. Это "сцепление" настолько прочное, что при попытке очистить яйцо плёнка буквально тянет белок за собой — он рвётся, прилипает к скорлупе, и ничего от этого не спасет.

Что происходит со временем

Когда яйцо хранится, особенно в холодильнике, углекислый газ внутри постепенно выходит наружу через микропоры в скорлупе. Это естественный процесс, и именно он меняет кислотно-щелочной баланс.

pH белка становится выше — он уже не такой кислый. В щелочной среде связь между белком и подскорлупной плёнкой слабеет. Плёнка больше не "держится" так крепко, и при чистке скорлупа уходит легко, не унося куски белка с собой.

Парадокс: свежее — не значит лучше

Чем свежее яйцо, тем хуже оно очищается после варки. Хотите легко отделяющуюся скорлупу? Выбирайте яйца, которые пролежали в холодильнике хотя бы неделю. За это время они "созреют" до нужного состояния — и белок отделится без мучений.

Как варить — с удовольствием, а не с раздражением

Идеальный завтрак начинается не с кипятка, а с выбора правильного яйца. Просто дайте им немного полежать — и забудьте про липкий белок и испорченное настроение.

Уточнения

Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.

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Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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