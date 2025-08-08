Томатный соус как в Италии: раскрываем 2 запретных ингредиента, о существовании которых вы даже не подозревали

Итальянские повара объяснили, почему нельзя добавлять чесночный порошок в томатный соус

Томатный соус, особенно классический маринара, занимает важное место в итальянской кухне и является основой для множества блюд, таких как паста, пицца и другие. Этот соус имеет богатую историю, восходящую к XVI веку, когда кулинары начали использовать недавно привезённые из Америки помидоры в простых овощных блюдах, которые хорошо сохранялись в длительных путешествиях. Несмотря на свою простоту, успех приготовления соуса зависит от качества и свежести ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спагетти с соусом

Однако, даже при использовании свежих продуктов, многие допускают ошибки, которые могут испортить вкус блюда. Итальянские шеф-повара советуют избегать двух ингредиентов, которые часто добавляют в томатный соус, считая, что они улучшат его вкус, но на самом деле они могут ухудшить его.

По словам шеф-повара ресторана Gargiulo Мэтью Кутоло, одной из самых распространённых ошибок является использование сушёного базилика. Хотя сушёный базилик удобен в использовании, он не сохраняет весь аромат и вкус свежего базилика, что может негативно сказаться на конечном результате.

Ещё один ингредиент, которого следует избегать, — это чесночный порошок. Марисса Стивенс, шеф-повар и редактор блога Pinch and Swirl, отмечает, что сушёный чеснок теряет свою многогранность и характер при длительном хранении. Процесс сушки также разрушает соединения, которые придают чесноку его уникальный вкус.

Таким образом, для приготовления действительно вкусного домашнего томатного соуса лучше всего использовать свежие ингредиенты, чтобы полностью раскрыть их аромат и вкус, пишет iefimerida.gr.

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

