Секрет раскрыт: эти круассаны без масла сведут с ума своим вкусом — диета не пострадает

1:26
Еда

Круассаны обычно ассоциируются с большим количеством масла, но наш рецепт позволит вам насладиться их вкусом без лишних калорий и с большим количеством полезных жиров. Этот вариант приготовления без масла не только снижает калорийность, но и помогает добиться воздушной текстуры благодаря правильной технике замешивания и добавлению небольшого количества масла.

Круассан
Фото: commons.wikimedia.org by Hortensja Bukietowa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Круассан

Рецепт круассанов без масла

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 1 яйцо
  • 4 ст. ложки сахара
  • 3 ст. ложки растительного масла
  • 100 мл молока
  • 1 ч. ложка ванильного экстракта
  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте яйцо, сахар, масло, ванильный экстракт и молоко.
  2. Постепенно добавляйте муку и соль, замешивая мягкое и эластичное тесто.
  3. Раскатайте тесто в прямоугольник и нарежьте его на длинные треугольники.
  4. Сверните каждый треугольник от основания к вершине.
  5. Выложите круассаны на смазанный растительным маслом противень.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12-15 минут до золотистой корочки.
  7. По желанию, сразу после выпекания посыпьте круассаны сахарной пудрой, советует iefimerida. gr.

Приятного аппетита!

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста. 

