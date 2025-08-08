Секрет раскрыт: эти круассаны без масла сведут с ума своим вкусом — диета не пострадает

Растительное масло заменило сливочное в новом рецепте круассанов от опытных кондитеров

Круассаны обычно ассоциируются с большим количеством масла, но наш рецепт позволит вам насладиться их вкусом без лишних калорий и с большим количеством полезных жиров. Этот вариант приготовления без масла не только снижает калорийность, но и помогает добиться воздушной текстуры благодаря правильной технике замешивания и добавлению небольшого количества масла.

Фото: commons.wikimedia.org by Hortensja Bukietowa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Круассан

Рецепт круассанов без масла

Ингредиенты:

250 г муки

1 яйцо

4 ст. ложки сахара

3 ст. ложки растительного масла

100 мл молока

1 ч. ложка ванильного экстракта

Щепотка соли

Приготовление:

В глубокой миске смешайте яйцо, сахар, масло, ванильный экстракт и молоко. Постепенно добавляйте муку и соль, замешивая мягкое и эластичное тесто. Раскатайте тесто в прямоугольник и нарежьте его на длинные треугольники. Сверните каждый треугольник от основания к вершине. Выложите круассаны на смазанный растительным маслом противень. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12-15 минут до золотистой корочки. По желанию, сразу после выпекания посыпьте круассаны сахарной пудрой, советует iefimerida. gr.

Приятного аппетита!

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.

