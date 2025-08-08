Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хватит обычных оладий! Попробуйте этот шоколадный трюк – и вы не сможете остановиться

Рецепт шоколадных оладий: готовим пышный и вкусный десерт дома
2:20
Еда

Представляем вам рецепт оладий с шоколадной начинкой — невероятно вкусные, нежные и очень простые в приготовлении. Попробуйте их, и вы не сможете остановиться! На канале Receitas da Elem вы найдете пошаговую инструкцию по приготовлению этих оладий. Это блюдо просто невозможно пропустить!

Оладьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Оладьи

Как приготовить оладьи с шоколадной начинкой

Приготовление оладий с шоколадной начинкой проще простого. В миске взбейте яйцо. Добавьте сахар и соль, тщательно перемешайте венчиком. Затем добавьте масло и ванильный экстракт, снова перемешайте. Всыпьте муку и молоко, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Добавьте разрыхлитель и слегка перемешайте еще раз. Разогрейте сковороду с маслом на медленном огне. С помощью ложки для мороженого сформируйте три небольшие порции теста рядом, добавьте в каждую кусочек шоколада и залейте сверху еще немного теста. Переверните оладьи, чтобы они равномерно подрумянились с обеих сторон. Повторите этот процесс со всей партией и наслаждайтесь нежными оладьями с шоколадной начинкой!

Ингредиенты для оладий с шоколадной начинкой

  • 3 столовые ложки сахара
  • 1 щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 3 чайные ложки разрыхлителя
  • 1,5 стакана пшеничной муки
  • 1 стакан молока
  • Кусочки шоколада (по вкусу)

Пошаговый рецепт

  1. В миске взбейте яйцо.
  2. Добавьте сахар и соль, перемешайте венчиком.
  3. Влейте масло и ванильный экстракт, снова перемешайте.
  4. Всыпьте муку и молоко, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  5. Добавьте разрыхлитель и перемешайте.
  6. Разогрейте сковороду с маслом на медленном огне.
  7. С помощью ложки для мороженого сформируйте три маленькие порции теста рядом, добавьте кусочек шоколада и залейте сверху еще немного теста.
  8. Переверните оладьи, чтобы они равномерно подрумянились с другой стороны.
  9. Повторите процесс со всем тестом и наслаждайтесь нежными оладьями с шоколадной начинкой!

Уточнения

Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
