Хватит обычных оладий! Попробуйте этот шоколадный трюк – и вы не сможете остановиться

Рецепт шоколадных оладий: готовим пышный и вкусный десерт дома

Представляем вам рецепт оладий с шоколадной начинкой — невероятно вкусные, нежные и очень простые в приготовлении. Попробуйте их, и вы не сможете остановиться! На канале Receitas da Elem вы найдете пошаговую инструкцию по приготовлению этих оладий. Это блюдо просто невозможно пропустить!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Оладьи

Как приготовить оладьи с шоколадной начинкой

Приготовление оладий с шоколадной начинкой проще простого. В миске взбейте яйцо. Добавьте сахар и соль, тщательно перемешайте венчиком. Затем добавьте масло и ванильный экстракт, снова перемешайте. Всыпьте муку и молоко, тщательно перемешайте до получения однородной массы. Добавьте разрыхлитель и слегка перемешайте еще раз. Разогрейте сковороду с маслом на медленном огне. С помощью ложки для мороженого сформируйте три небольшие порции теста рядом, добавьте в каждую кусочек шоколада и залейте сверху еще немного теста. Переверните оладьи, чтобы они равномерно подрумянились с обеих сторон. Повторите этот процесс со всей партией и наслаждайтесь нежными оладьями с шоколадной начинкой!

Ингредиенты для оладий с шоколадной начинкой

3 столовые ложки сахара

1 щепотка соли

1 яйцо

1 столовая ложка ванильного экстракта

2 столовые ложки растительного масла

3 чайные ложки разрыхлителя

1,5 стакана пшеничной муки

1 стакан молока

Кусочки шоколада (по вкусу)

Пошаговый рецепт

Уточнения

Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.

