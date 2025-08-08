Бабушка велела привезти арбузные корки: все смеялись, пока не попробовали, что она из них сделала

Цукаты из арбузных корок: простой рецепт с сахаром превратит отходы в деликатес

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — время изобилия свежих фруктов, и арбузы занимают в этом списке особое место. Часто мы выбрасываем арбузные корки, не задумываясь о том, что из них можно приготовить нечто особенное. Например, цукаты! Они станут не только вкусным дополнением к чаю, но и оригинальным подарком для друзей и близких.

Фото: www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование Арбуз

Ингредиенты

Арбузные корки — 1 кг;

Сахар — 1 кг;

Вода — 300 мл;

Лимонная кислота — 1 ч. л. (или сок половины лимона).

Приготовление

Тщательно вымойте арбузные корки и удалите зелёную кожуру. Нарежьте корки на небольшие кубики размером примерно 1-2 см. В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения и варите сироп до полного растворения сахара. Поместите кубики арбузных корок в сироп и варите на медленном огне 20-30 минут. Затем снимите с огня и оставьте корки в сиропе на несколько часов (можно на ночь) для пропитки. После пропитки снова поставьте кастрюлю на огонь и варите корки в сиропе ещё 20-30 минут. В конце добавьте лимонную кислоту или сок половины лимона для придания яркости вкусу. Выньте арбузные корки из сиропа и разложите на противне, покрытом пергаментной бумагой, в один слой. Оставьте для просушки на несколько часов или на ночь. Готовые цукаты можно обвалять в сахарной пудре для дополнительного блеска и сладости.

Приятного аппетита!

Уточнения

Цука́ты (итал. succada, от succo — «сок») — сваренные дробно (короткими интервалами длительное время для пропитки сиропом) в сахарном или сахаропаточном сиропе плоды или их части с последующей их сушкой.



