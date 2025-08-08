Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На АЗС в России внедряют постоплату за топливо для ускорения обслуживания
Китовые акулы могут жить до 100 лет, являясь самой долгоживущей акулой
Землетрясение вызвало цепную реакцию извержений вулканов на Камчатке
Юрий Антонов тратит миллион рублей ежемесячно на содержание домашнего зверинца
Алкогольный рынок: лицензии для каждого магазина — что ждёт продавцов
Обнародовано расписание домашних матчей "Авангарда" — старт 8 сентября
Борьба с тлёй на смородине: безопасные способы обработки в августе
Гренада, республика подводных чудес: остров специй скрывает пляж, который вас поразит
Удачный выбор мест хранения и высоты шкафов сделают кухню удобной

Бабушка велела привезти арбузные корки: все смеялись, пока не попробовали, что она из них сделала

Цукаты из арбузных корок: простой рецепт с сахаром превратит отходы в деликатес
1:39
Еда

Лето — время изобилия свежих фруктов, и арбузы занимают в этом списке особое место. Часто мы выбрасываем арбузные корки, не задумываясь о том, что из них можно приготовить нечто особенное. Например, цукаты! Они станут не только вкусным дополнением к чаю, но и оригинальным подарком для друзей и близких.

Арбуз
Фото: www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование
Арбуз

Ингредиенты

  • Арбузные корки — 1 кг;
  • Сахар — 1 кг;
  • Вода — 300 мл;
  • Лимонная кислота — 1 ч. л. (или сок половины лимона).

Приготовление

  1. Тщательно вымойте арбузные корки и удалите зелёную кожуру. Нарежьте корки на небольшие кубики размером примерно 1-2 см.
  2. В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения и варите сироп до полного растворения сахара.
  3. Поместите кубики арбузных корок в сироп и варите на медленном огне 20-30 минут. Затем снимите с огня и оставьте корки в сиропе на несколько часов (можно на ночь) для пропитки.
  4. После пропитки снова поставьте кастрюлю на огонь и варите корки в сиропе ещё 20-30 минут. В конце добавьте лимонную кислоту или сок половины лимона для придания яркости вкусу.
  5. Выньте арбузные корки из сиропа и разложите на противне, покрытом пергаментной бумагой, в один слой. Оставьте для просушки на несколько часов или на ночь.
  6. Готовые цукаты можно обвалять в сахарной пудре для дополнительного блеска и сладости.

Приятного аппетита!

Уточнения

Цука́ты (итал. succada, от succo — «сок») — сваренные дробно (короткими интервалами длительное время для пропитки сиропом) в сахарном или сахаропаточном сиропе плоды или их части с последующей их сушкой.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Специалисты: насморк и температуру нельзя игнорировать — возможны осложнения
5 стильных причёсок, которые можно сделать за 3 минуты перед выходом
Клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс" — пресс-служба
Сапсаны могут развивать скорость до 290 км/ч при пикировании на добычу
Жена Николаева публично восхитилась стилем Орбакайте после отъезда певицы из России
Пенсионная программа в ожидании: почему россияне не пользуются возможностью
Как избавиться от кротов на участке — рекомендации садоводов
Забытая вечерняя чистка зубов может привести к серьезным заболеваниям
Рокка Калашио: легендарный замок ждут реставрация и инвестиции
20 световых лет, чтобы долететь до чёрной дыры: новая эра космических исследований
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.