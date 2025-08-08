Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кабачки и фарш объединились: эта запеканка покорит сердце каждого гурмана

Сочная запеканка из кабачков и фарша: простой рецепт для вкусного ужина
Еда

Лето — пора свежих овощей, и кабачки — один из самых популярных и доступных продуктов. Они не только полезны, но и невероятно вкусны. Сегодня мы предлагаем вам рецепт запеканки из кабачков и фарша, которая станет отличным ужином для всей семьи.

Запеканка с цукини
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини

Ингредиенты:

  • фарш (можно использовать любой: свиной, говяжий, куриный или смешанный) — 500 г;
  • кабачки — 2-3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко или сливки — 50 мл;
  • сыр — 100 г;
  • мука или панировочные сухари — для посыпки формы;
  • соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кабачки вымойте и нарежьте кружочками или кубиками. Лук и морковь очистите и измельчите.
  2. В миске смешайте фарш, измельчённый лук, морковь, яйца, молоко или сливки. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.
  3. В форму для запекания, смазанную маслом или посыпанную мукой (или панировочными сухарями), выложите слой кабачков, затем слой фарша.
  4. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
  5. Сверху посыпьте всё тёртым сыром.
  6. Запекайте в духовке, предварительно разогретой до 180-200 градусов, около 40-50 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
