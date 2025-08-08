Кабачки и фарш объединились: эта запеканка покорит сердце каждого гурмана

Лето — пора свежих овощей, и кабачки — один из самых популярных и доступных продуктов. Они не только полезны, но и невероятно вкусны. Сегодня мы предлагаем вам рецепт запеканки из кабачков и фарша, которая станет отличным ужином для всей семьи.
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини
Ингредиенты:
фарш (можно использовать любой: свиной, говяжий, куриный или смешанный) — 500 г;
кабачки — 2-3 шт.;
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
яйца — 2 шт.;
молоко или сливки — 50 мл;
сыр — 100 г;
мука или панировочные сухари — для посыпки формы;
соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кабачки вымойте и нарежьте кружочками или кубиками. Лук и морковь очистите и измельчите.
В миске смешайте фарш, измельчённый лук, морковь, яйца, молоко или сливки. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.
В форму для запекания, смазанную маслом или посыпанную мукой (или панировочными сухарями), выложите слой кабачков, затем слой фарша.
Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
Сверху посыпьте всё тёртым сыром.
Запекайте в духовке, предварительно разогретой до 180-200 градусов, около 40-50 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Приятного аппетита!
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).