Кабачки и фарш объединились: эта запеканка покорит сердце каждого гурмана

Сочная запеканка из кабачков и фарша: простой рецепт для вкусного ужина

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — пора свежих овощей, и кабачки — один из самых популярных и доступных продуктов. Они не только полезны, но и невероятно вкусны. Сегодня мы предлагаем вам рецепт запеканки из кабачков и фарша, которая станет отличным ужином для всей семьи.

Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запеканка с цукини

Ингредиенты:

фарш (можно использовать любой: свиной, говяжий, куриный или смешанный) — 500 г;

кабачки — 2-3 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

молоко или сливки — 50 мл;

сыр — 100 г;

мука или панировочные сухари — для посыпки формы;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Кабачки вымойте и нарежьте кружочками или кубиками. Лук и морковь очистите и измельчите. В миске смешайте фарш, измельчённый лук, морковь, яйца, молоко или сливки. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу. В форму для запекания, смазанную маслом или посыпанную мукой (или панировочными сухарями), выложите слой кабачков, затем слой фарша. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Сверху посыпьте всё тёртым сыром. Запекайте в духовке, предварительно разогретой до 180-200 градусов, около 40-50 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

