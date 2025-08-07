Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
EasyJet расследует: подросток с аутизмом улетел в Милан вместо Лондона
Огуречные пауки имеют длину всего 6 мм и могут быть найдены в Великобритании
Пирцхалава назвал причиной конфликта с Гребенщиковым наркотики и национализм
Ванная комната — худшее место для хранения духов из-за нестабильной температуры
Как обрезать лилии после цветения без вреда для следующего сезона — советы садоводов
Эффект от крема зависит не от бренда, а от этих действий
ЧБК подписал центрового с нестандартными данными — Нэйт Поллард из США
Дизель экономичнее бензина на 15–25%, но требует сложного обслуживания
Продуктивность при недосыпе: зарядка и смена активности помогут вам продержаться

Секрет советских поваров: мясо с подливкой, которое хочется есть ложками

Кулинары используют томатную пасту и муку для густой мясной подливы
2:53
Еда

Это блюдо напоминает о детстве: сочное мясо в нежной подливке, от которой так и хочется макать хлеб. Оно легко готовится и сочетается с любым гарниром. Подливу по этому рецепту многим готовили мамы, которые переняли его у бабушек, работавших в советском общепите. Такие блюда готовили для больших очередей, но они всегда оставались сочными и сытными.

Мясо с рисом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мясо с рисом

Ингредиенты

  • Говядина, свинина или баранина — 700 г
  • Лук — 1-2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Мука — 1,5 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Молотый чёрный перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Душистый перец — 3-5 горошин
  • Вода — 700 мл

Приготовление

  1. Нарежьте мясо небольшими кубиками (примерно 2-3 см).
  2. Лук нарежьте кубиками.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом на сильном огне.
  4. Выложите мясо и обжарьте до выпаривания жидкости и подрумянивания (около 5-7 минут).
  5. Переложите мясо в кастрюлю с толстым дном.
  6. В той же сковороде обжарьте лук до золотистости (около 5 минут).
  7. Посыпьте лук сахаром (около трети чайной ложки) для сладости и красивого цвета.
  8. Переложите лук к мясу.
  9. Залейте мясо водой (объём равен весу мяса — 700 мл).
  10. Доведите до кипения на сильном огне.
  11. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 40 минут (для говядины — 50-60 минут).
  12. Отлейте примерно 3 половника бульона в отдельную ёмкость.
  13. В сковороде растопите сливочное масло (30 г), добавьте растительное масло (1 ст. л.) и муку (1,5 ст. л.).
  14. Постоянно помешивая, обжарьте муку до лёгкого потемнения (около 1 минуты).
  15. Тонкой струйкой влейте бульон, продолжая помешивать, чтобы не было комочков. Доведите подливу до нужной консистенции.
  16. Верните подливу к мясу, добавьте соль (1 ч. л.), молотый чёрный перец, лавровый лист, душистый перец и томатную пасту.
  17. Хорошо перемешайте и тушите на слабом огне под крышкой ещё 20 минут, периодически помешивая.

Готовое блюдо источает насыщенный аромат. Мясо становится мягким и сочным, а подлива густой и ароматной. Подавайте с любым гарниром: картофелем, гречкой или свежим ржаным хлебом. Это не просто блюдо, а часть семейной традиции, которую можно передать из поколения в поколение.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек
Домашние животные
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Ксения Собчак о новом образе Урганта: мимикрирование под итальянца прошло успешно!
По закону забор на границе участков считается совместной собственностью
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым
Эксперты по тайм-менеджменту: автоматические ответы и календарь помогут снизить нагрузку в отпуске
Инвестиции "Акрона" на Талицкий ГОК и модернизацию площадки в Новгороде
Сулавеси: каменные орудия возрастом 1,4 миллиона лет найдены в Индонезии
Названа ошибка, из-за которой шея стареет раньше времени
Ветеринары: пожилых кошек нужно кормить чаще и меньшими порциями
Медики предупредили о рисках дефицита и передозировки витамина D
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.