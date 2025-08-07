Секрет советских поваров: мясо с подливкой, которое хочется есть ложками

Это блюдо напоминает о детстве: сочное мясо в нежной подливке, от которой так и хочется макать хлеб. Оно легко готовится и сочетается с любым гарниром. Подливу по этому рецепту многим готовили мамы, которые переняли его у бабушек, работавших в советском общепите. Такие блюда готовили для больших очередей, но они всегда оставались сочными и сытными.
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Разогрейте сковороду с растительным маслом на сильном огне.
Выложите мясо и обжарьте до выпаривания жидкости и подрумянивания (около 5-7 минут).
Переложите мясо в кастрюлю с толстым дном.
В той же сковороде обжарьте лук до золотистости (около 5 минут).
Посыпьте лук сахаром (около трети чайной ложки) для сладости и красивого цвета.
Переложите лук к мясу.
Залейте мясо водой (объём равен весу мяса — 700 мл).
Доведите до кипения на сильном огне.
Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 40 минут (для говядины — 50-60 минут).
Отлейте примерно 3 половника бульона в отдельную ёмкость.
В сковороде растопите сливочное масло (30 г), добавьте растительное масло (1 ст. л.) и муку (1,5 ст. л.).
Постоянно помешивая, обжарьте муку до лёгкого потемнения (около 1 минуты).
Тонкой струйкой влейте бульон, продолжая помешивать, чтобы не было комочков. Доведите подливу до нужной консистенции.
Верните подливу к мясу, добавьте соль (1 ч. л.), молотый чёрный перец, лавровый лист, душистый перец и томатную пасту.
Хорошо перемешайте и тушите на слабом огне под крышкой ещё 20 минут, периодически помешивая.
Готовое блюдо источает насыщенный аромат. Мясо становится мягким и сочным, а подлива густой и ароматной. Подавайте с любым гарниром: картофелем, гречкой или свежим ржаным хлебом. Это не просто блюдо, а часть семейной традиции, которую можно передать из поколения в поколение.
Уточнения
Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.