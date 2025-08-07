Секрет советских поваров: мясо с подливкой, которое хочется есть ложками

Кулинары используют томатную пасту и муку для густой мясной подливы

Это блюдо напоминает о детстве: сочное мясо в нежной подливке, от которой так и хочется макать хлеб. Оно легко готовится и сочетается с любым гарниром. Подливу по этому рецепту многим готовили мамы, которые переняли его у бабушек, работавших в советском общепите. Такие блюда готовили для больших очередей, но они всегда оставались сочными и сытными.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мясо с рисом

Ингредиенты

Говядина, свинина или баранина — 700 г

Лук — 1-2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 30 г

Мука — 1,5 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Молотый чёрный перец — по вкусу

Лавровый лист — 2 шт.

Душистый перец — 3-5 горошин

Вода — 700 мл

Приготовление

Нарежьте мясо небольшими кубиками (примерно 2-3 см). Лук нарежьте кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом на сильном огне. Выложите мясо и обжарьте до выпаривания жидкости и подрумянивания (около 5-7 минут). Переложите мясо в кастрюлю с толстым дном. В той же сковороде обжарьте лук до золотистости (около 5 минут). Посыпьте лук сахаром (около трети чайной ложки) для сладости и красивого цвета. Переложите лук к мясу. Залейте мясо водой (объём равен весу мяса — 700 мл). Доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 40 минут (для говядины — 50-60 минут). Отлейте примерно 3 половника бульона в отдельную ёмкость. В сковороде растопите сливочное масло (30 г), добавьте растительное масло (1 ст. л.) и муку (1,5 ст. л.). Постоянно помешивая, обжарьте муку до лёгкого потемнения (около 1 минуты). Тонкой струйкой влейте бульон, продолжая помешивать, чтобы не было комочков. Доведите подливу до нужной консистенции. Верните подливу к мясу, добавьте соль (1 ч. л.), молотый чёрный перец, лавровый лист, душистый перец и томатную пасту. Хорошо перемешайте и тушите на слабом огне под крышкой ещё 20 минут, периодически помешивая.

Готовое блюдо источает насыщенный аромат. Мясо становится мягким и сочным, а подлива густой и ароматной. Подавайте с любым гарниром: картофелем, гречкой или свежим ржаным хлебом. Это не просто блюдо, а часть семейной традиции, которую можно передать из поколения в поколение.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

