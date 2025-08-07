12 шеф-поваров назвали ЕГО: главный секрет вкуснейших тостов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вкуснее не бывает: шеф-повара советуют, что намазывать на тосты
2:21
Еда

Тосты — это не просто быстрый и универсальный завтрак, но и отличное поле для гастрономических экспериментов. Они могут быть приготовлены с самыми разными начинками: от классических (сыр, яйца, авокадо, мясные нарезки) до более неожиданных и оригинальных сочетаний.

тост
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
тост

Качество масла — ключ к вкусу

Половина из двенадцати опрошенных шеф-поваров признается, что предпочитает намазывать тосты высококачественным маслом. Марк Орфали, обладатель звания "Лучший новый шеф-повар F&W 2004 года", выбирает дорогое солёное французское масло, в то время как Стив Корри отдаёт предпочтение холодному ирландскому маслу.

"Я даю тостам остыть после тостера, а затем намазываю их твёрдым холодным маслом и большим количеством соли", — советует он.

Джастин Ю предлагает более креативный вариант: он добавляет к тостам оливковое масло и анчоусы. Джулия Салливан предпочитает сладкие тосты с вишнёвым джемом Bonne Maman. Нина Комптон использует мягкий сыр "Эпуас де Бургонь", дополняя его солёными и маринованными ингредиентами, пишет iefimerida.gr.

Необычные сочетания

Джейсон Уилсон предлагает необычное сочетание: миндальное масло, ломтики авокадо и черника, которые он сбрызгивает оливковым маслом. Роб Рубба предлагает азиатский вариант: хрустящая арахисовая паста с маринованным огурцом, халапеньо и кинзой на хлебе на закваске.

В Англии варёная фасоль на тостах — традиционное блюдо. Ной Сэндовал предпочитает более экзотический вариант: ферментированные соевые бобы (натто) с варёным яйцом. Кевин Уиллманн предлагает пикантную начинку из обжаренных печени, сердца и почек, деглазированных вином и заправленных сливочным маслом.

Для любителей сладкого и необычного

Мисти Норрис предлагает детский вариант: арахисовое масло с зефирной пудрой (Fluffernutter), популярное в Британии.

Эти кулинарные эксперименты показывают, что тосты могут быть не только простым завтраком, но и настоящим гастрономическим удовольствием.

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.



Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
