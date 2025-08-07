Лето — время ярких вкусов и свежих овощей. Гаспачо — один из тех блюд, который идеально подходит для жарких дней. Этот традиционный испанский суп на основе томатов можно приготовить и с цукини, что придаст ему новый, интересный вкус. Сегодня мы расскажем, как сделать гаспачо из цукини.
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гаспачо
Ингредиенты
400 г цукини
1 луковица
Хересный уксус
Перец
Соль
50 мл куриного бульона
40 г хлеба
5 свежих помидоров
2 свежих огурца
1 стакан воды
Оливковое масло
Пошаговый рецепт
Начнем с подготовки цукини. Очистите их от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Лук также очистите и нарежьте.
Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук до прозрачности. Это займет около 5 минут.
Когда лук станет мягким, добавьте нарезанные цукини и куриный бульон. Доведите смесь до кипения.
Уменьшите огонь и варите цукини около 7-8 минут, пока они не станут мягкими. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры.
Положите остывшую смесь в блендер, добавьте слегка увлажненные панировочные сухари и 4 столовые ложки оливкового масла. Измельчите до получения однородной массы.
Разомните вилкой 2 квадратика свежего йогурта и 1 квадратик классического йогурта. Добавьте в смесь сыр по чайной ложке, немного кервеля и продолжайте измельчать до кремообразной консистенции.
Приправьте суп солью, перцем и 2 столовыми ложками хересного уксуса. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте приправу, добавив немного воды (максимум один стакан), чтобы достичь желаемой консистенции.
Охладите гаспачо в холодильнике не менее 3 часов перед подачей.
Измельчите 4 свежих помидора и приправьте небольшим количеством свежерубленого кервеля. Выложите на 4 ломтика слегка поджаренного хлеба и не размазывайте, чтобы сохранить объем и текстуру Carré Frais.
Разлейте гаспачо по емкостям, добавьте немного оливкового масла и украсьте листиком кервеля. Если гаспачо подается в стаканах или маленьких мисках, положите на край миски пасту "Карре Фре". Если в больших суповых тарелках, аккуратно положите тост поверх гаспачо.
Гаспачо из цукини — это не только вкусно, но и полезно. Благодаря добавлению свежих овощей и зелени, суп становится настоящим витаминным коктейлем. Наслаждайтесь этим освежающим блюдом в жаркий летний день!
Уточнения
Гаспа́чо (исп. gazpacho) — традиционное блюдо и символ андалусской кухни, лёгкий холодный суп ярко красного, с оранжевыми нотками оттенка из перетёртых в пюре свежих овощей (томатов, перцев и огурцов) с хлебом.