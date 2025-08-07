Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюменьстат: доходы нефтегазовой отрасли в ХМАО выросли почти на треть
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Джастин Тимберлейк рассматривает завершение карьеры из-за болезни Лайма
Почему важно обрезать клубнику в конце лета — рекомендации агрономов
Кардиохирург Бокерия: резкая смена погоды опасна только для людей с хроническими болезнями
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане

Гаспачо из цукини: секрет идеального летнего супа раскрыт

Рецепт гаспачо с цукини: готовим дома вкусный и полезный летний суп
2:52
Еда

Лето — время ярких вкусов и свежих овощей. Гаспачо — один из тех блюд, который идеально подходит для жарких дней. Этот традиционный испанский суп на основе томатов можно приготовить и с цукини, что придаст ему новый, интересный вкус. Сегодня мы расскажем, как сделать гаспачо из цукини.

Гаспачо
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гаспачо

Ингредиенты

  • 400 г цукини
  • 1 луковица
  • Хересный уксус
  • Перец
  • Соль
  • 50 мл куриного бульона
  • 40 г хлеба
  • 5 свежих помидоров
  • 2 свежих огурца
  • 1 стакан воды
  • Оливковое масло

Пошаговый рецепт

  1. Начнем с подготовки цукини. Очистите их от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Лук также очистите и нарежьте.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук до прозрачности. Это займет около 5 минут.
  3. Когда лук станет мягким, добавьте нарезанные цукини и куриный бульон. Доведите смесь до кипения.
  4. Уменьшите огонь и варите цукини около 7-8 минут, пока они не станут мягкими. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры.
  5. Положите остывшую смесь в блендер, добавьте слегка увлажненные панировочные сухари и 4 столовые ложки оливкового масла. Измельчите до получения однородной массы.
  6. Разомните вилкой 2 квадратика свежего йогурта и 1 квадратик классического йогурта. Добавьте в смесь сыр по чайной ложке, немного кервеля и продолжайте измельчать до кремообразной консистенции.
  7. Приправьте суп солью, перцем и 2 столовыми ложками хересного уксуса. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте приправу, добавив немного воды (максимум один стакан), чтобы достичь желаемой консистенции.
  8. Охладите гаспачо в холодильнике не менее 3 часов перед подачей.
  9. Измельчите 4 свежих помидора и приправьте небольшим количеством свежерубленого кервеля. Выложите на 4 ломтика слегка поджаренного хлеба и не размазывайте, чтобы сохранить объем и текстуру Carré Frais.
  10. Разлейте гаспачо по емкостям, добавьте немного оливкового масла и украсьте листиком кервеля. Если гаспачо подается в стаканах или маленьких мисках, положите на край миски пасту "Карре Фре". Если в больших суповых тарелках, аккуратно положите тост поверх гаспачо.

Гаспачо из цукини — это не только вкусно, но и полезно. Благодаря добавлению свежих овощей и зелени, суп становится настоящим витаминным коктейлем. Наслаждайтесь этим освежающим блюдом в жаркий летний день!

Уточнения

Гаспа́чо (исп. gazpacho) — традиционное блюдо и символ андалусской кухни, лёгкий холодный суп ярко красного, с оранжевыми нотками оттенка из перетёртых в пюре свежих овощей (томатов, перцев и огурцов) с хлебом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Синдром хронической усталости: эти гены могут рассказать, почему вы чувствуете себя истощённым
Озёра в парке парк Грин-Лейкс становятся бирюзовыми благодаря естественному цветению цианобактерий
Психологи: ухудшение самочувствия при бурях может быть эффектом внушения
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
В первом полугодии 2025 года стройотрасль России прибавила 4,3% — Росстат
Павел Погребняк пробует свои силы в роли блогера-юмориста
5 коварных признаков перетренированности: ваше тело просит пощады
Сухой массаж: как правильно делать и кому он категорически не подходит
Провизор Булыгина: запивать лекарства нужно только водой
Ирак возобновляет экспорт нефти через Джейхан: названа точная дата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.