Гаспачо из цукини: секрет идеального летнего супа раскрыт

Рецепт гаспачо с цукини: готовим дома вкусный и полезный летний суп

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — время ярких вкусов и свежих овощей. Гаспачо — один из тех блюд, который идеально подходит для жарких дней. Этот традиционный испанский суп на основе томатов можно приготовить и с цукини, что придаст ему новый, интересный вкус. Сегодня мы расскажем, как сделать гаспачо из цукини.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гаспачо

Ингредиенты

400 г цукини

1 луковица

Хересный уксус

Перец

Соль

50 мл куриного бульона

40 г хлеба

5 свежих помидоров

2 свежих огурца

1 стакан воды

Оливковое масло

Пошаговый рецепт

Начнем с подготовки цукини. Очистите их от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Лук также очистите и нарежьте. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук до прозрачности. Это займет около 5 минут. Когда лук станет мягким, добавьте нарезанные цукини и куриный бульон. Доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь и варите цукини около 7-8 минут, пока они не станут мягкими. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры. Положите остывшую смесь в блендер, добавьте слегка увлажненные панировочные сухари и 4 столовые ложки оливкового масла. Измельчите до получения однородной массы. Разомните вилкой 2 квадратика свежего йогурта и 1 квадратик классического йогурта. Добавьте в смесь сыр по чайной ложке, немного кервеля и продолжайте измельчать до кремообразной консистенции. Приправьте суп солью, перцем и 2 столовыми ложками хересного уксуса. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте приправу, добавив немного воды (максимум один стакан), чтобы достичь желаемой консистенции. Охладите гаспачо в холодильнике не менее 3 часов перед подачей. Измельчите 4 свежих помидора и приправьте небольшим количеством свежерубленого кервеля. Выложите на 4 ломтика слегка поджаренного хлеба и не размазывайте, чтобы сохранить объем и текстуру Carré Frais. Разлейте гаспачо по емкостям, добавьте немного оливкового масла и украсьте листиком кервеля. Если гаспачо подается в стаканах или маленьких мисках, положите на край миски пасту "Карре Фре". Если в больших суповых тарелках, аккуратно положите тост поверх гаспачо.

Гаспачо из цукини — это не только вкусно, но и полезно. Благодаря добавлению свежих овощей и зелени, суп становится настоящим витаминным коктейлем. Наслаждайтесь этим освежающим блюдом в жаркий летний день!

Уточнения

Гаспа́чо (исп. gazpacho) — традиционное блюдо и символ андалусской кухни, лёгкий холодный суп ярко красного, с оранжевыми нотками оттенка из перетёртых в пюре свежих овощей (томатов, перцев и огурцов) с хлебом.

