Как приготовить бульон, чтобы он не убил вас: 5 главных правил

Еда

Куриный бульон долгие годы считался символом домашнего уюта и заботы. Однако современные исследования в области нутрициологии и токсикологии заставляют пересмотреть это мнение. В частности, они показывают, что бульон, приготовленный из промышленной курицы, может содержать опасные химические вещества.

Куриный бульон
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куриный бульон

Чем опасен бульон из промышленной птицы?

Главная проблема заключается в использовании куриных субпродуктов — кожи, жира, хрящей и костей. Именно эти части накапливают в себе антибиотики, диоксины, стойкие органические загрязнители и тяжёлые металлы, которые могут попасть в бульон при варке.

Антибиотики и кокцидиостатики, которые дают курам для профилактики заболеваний, могут способствовать развитию антибиотикорезистентности у людей. Диоксины и стойкие органические загрязнители нарушают работу эндокринной системы и снижают фертильность. Тяжёлые металлы, такие как кадмий и свинец, накапливаются в костной ткани и могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, сообщает Journal of Food Composition and Analysis.

Как приготовить безопасный бульон?

Чтобы снизить риски, связанные с употреблением куриного бульона, важно соблюдать определённые правила при его приготовлении:

1. Выбор мяса: отдавайте предпочтение органической курице или мясу от местных фермеров. Это поможет избежать попадания в бульон антибиотиков и других вредных веществ.

2. Технология приготовления:

  • Залейте мясо холодной водой и доведите до кипения.
  • Слейте первую воду, промойте мясо и кастрюлю.
  • Залейте чистую фильтрованную воду и варите на медленном огне не более 1,5 часов.

3. Использование натуральных нейтрализаторов: добавляйте в бульон корень петрушки, сельдерей, чеснок и лук. Эти ингредиенты помогут нейтрализовать токсины и улучшить вкус блюда.

4. Специи: куркума и имбирь также могут быть полезны для улучшения качества бульона. Куркума усиливает выработку желчи, а имбирь обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом.

5. Финишная обработка: после приготовления снимите застывший жир с поверхности бульона и процедите его через бумажный фильтр. Это поможет удалить микрочастицы и оставшиеся токсины.

Альтернативные варианты

Если вы не уверены в качестве курицы, можно попробовать приготовить бульон из других продуктов:

  • Фермерская индейка: она содержит меньше жира и, следовательно, меньше токсинов.
  • Говяжий бульон из мозговых костей: он богат коллагеном, глицином и минералами.
  • Овощные супы-пюре: они могут быть не менее питательными и вкусными.
  • Рыбный бульон: он содержит йод и селен, которые способствуют детоксикации организма.

Лабораторные исследования

Контрольные исследования показали, что использование органических ингредиентов и правильная технология приготовления могут значительно снизить содержание вредных веществ в бульоне. Например, замена промышленной курицы на органическую и добавление петрушки или сельдерея может снизить уровень бисфенола А на 78%.

Таким образом, куриный бульон не является врагом, если подходить к его приготовлению осознанно и с учётом всех рекомендаций. Правильный выбор мяса, соблюдение технологии приготовления и использование натуральных ингредиентов помогут сделать это блюдо не только вкусным, но и полезным для здоровья.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
