Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер по растяжке назвала 5 упражнений для улучшения сна
Daily Mail: на дне турецкого озера найден древний мегаполис
Пляжи Сант-Антонио и Кампомарино Лидо итальянской провинции Кампобассо получили Голубые флаги в 2025 году за чистоту и безопасность
Клапан в стиральной машине улучшает качество стирки
Иммунолог: при аллергии на пыльцу эффективны душ после улицы и индивидуальный подбор терапии
Поддержание чистоты и герметизация щелей снижают риск появления мышей
Нехватка сил и одышка могут указывать на сердечную недостаточность — врачи
Блондинка с характером и брюнетка с эффектом свечения — тренды окрашивания 2025
Диброва ждёт борьба за виллу на Рублёвке и троих детей с женой-изменщицей

Не доел — и потерял шанс замедлить старение: жёсткая кожура хранит больше пользы, чем весь плод

La Dépêche: арбузную корку можно есть — она содержит цитруллин и ликопин
2:11
Еда

Каждое лето на наших столах появляется множество фруктов, но один из них выделяется особенно ярко. Это арбуз — настоящая звезда лета. Он не только освежает и насыщает организм влагой (ведь он на 90% состоит из воды), но и является низкокалорийным, что позволяет наслаждаться им практически без ограничений.

Женщина с арбузом в руках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с арбузом в руках

Однако часто мы выбрасываем зелёную корку, которая, как оказалось, съедобна и даже полезна. Журналисты La Dépêche рассказали, что её можно и нужно есть.

Неожиданные свойства арбузной корки

Многие считают, что арбузная корка несъедобна. Но это не так! Она содержит множество питательных веществ, таких как аминокислота цитруллин и антиоксидант ликопин, которые положительно влияют на здоровье сердца.

Кроме того, в кожуре арбуза есть витамины A, C и B6, а также калий, цинк и магний — важные элементы для поддержания организма в тонусе.

Но это ещё не всё! Эти питательные вещества обладают противовоспалительными свойствами и способствуют увлажнению кожи, стимулируя выработку коллагена и замедляя процессы старения.

Способы употребления арбузной корки

Вкус арбузной корки может показаться необычным — немного горьковатым, как апельсиновая или лимонная цедра. Но это не повод её выбрасывать. Существует множество способов приготовить её вкусно и полезно:

  • Добавляйте в салаты для хрустящей текстуры.
  • Используйте в освежающем гаспачо.
  • Включайте в состав соусов.
  • Измельчайте в смузи вместе с другими фруктами.
  • Для любителей экспериментов — готовьте домашнее варенье.

Таким образом, арбузная корка — это не только полезно, но и вкусно. Она станет отличным дополнением к вашему летнему меню и поможет поддержать здоровье и красоту кожи.

Не выбрасывайте эту часть арбуза во время следующей дегустации. Это не только полезно для вас, но и экологично!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО
Правда ТВ
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Daily Mail: на дне турецкого озера найден древний мегаполис
Пляжи Сант-Антонио и Кампомарино Лидо итальянской провинции Кампобассо получили Голубые флаги в 2025 году за чистоту и безопасность
Клапан в стиральной машине улучшает качество стирки
Иммунолог: при аллергии на пыльцу эффективны душ после улицы и индивидуальный подбор терапии
Поддержание чистоты и герметизация щелей снижают риск появления мышей
La Dépêche: арбузную корку можно есть — она содержит цитруллин и ликопин
Нехватка сил и одышка могут указывать на сердечную недостаточность — врачи
Блондинка с характером и брюнетка с эффектом свечения — тренды окрашивания 2025
Диброва ждёт борьба за виллу на Рублёвке и троих детей с женой-изменщицей
Плавание и велотренажёр безопаснее бега — мнение спортивного врача Артема Рыженко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.