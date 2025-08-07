Не доел — и потерял шанс замедлить старение: жёсткая кожура хранит больше пользы, чем весь плод

La Dépêche: арбузную корку можно есть — она содержит цитруллин и ликопин

Каждое лето на наших столах появляется множество фруктов, но один из них выделяется особенно ярко. Это арбуз — настоящая звезда лета. Он не только освежает и насыщает организм влагой (ведь он на 90% состоит из воды), но и является низкокалорийным, что позволяет наслаждаться им практически без ограничений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с арбузом в руках

Однако часто мы выбрасываем зелёную корку, которая, как оказалось, съедобна и даже полезна. Журналисты La Dépêche рассказали, что её можно и нужно есть.

Неожиданные свойства арбузной корки

Многие считают, что арбузная корка несъедобна. Но это не так! Она содержит множество питательных веществ, таких как аминокислота цитруллин и антиоксидант ликопин, которые положительно влияют на здоровье сердца.

Кроме того, в кожуре арбуза есть витамины A, C и B6, а также калий, цинк и магний — важные элементы для поддержания организма в тонусе.

Но это ещё не всё! Эти питательные вещества обладают противовоспалительными свойствами и способствуют увлажнению кожи, стимулируя выработку коллагена и замедляя процессы старения.

Способы употребления арбузной корки

Вкус арбузной корки может показаться необычным — немного горьковатым, как апельсиновая или лимонная цедра. Но это не повод её выбрасывать. Существует множество способов приготовить её вкусно и полезно:

Добавляйте в салаты для хрустящей текстуры.

Используйте в освежающем гаспачо.

Включайте в состав соусов.

Измельчайте в смузи вместе с другими фруктами.

Для любителей экспериментов — готовьте домашнее варенье.

Таким образом, арбузная корка — это не только полезно, но и вкусно. Она станет отличным дополнением к вашему летнему меню и поможет поддержать здоровье и красоту кожи.

Не выбрасывайте эту часть арбуза во время следующей дегустации. Это не только полезно для вас, но и экологично!

