Арбуз не доели — и получился десерт, который теперь просят готовить каждую жару

Пюрируйте арбуз и заморозьте смесь, чтобы получить домашнее мороженое

Лето — время ярких вкусов и свежих фруктов. И что может быть лучше, чем насладиться прохладным десертом в жаркий день? Предлагаем вам рецепт мороженого из арбуза — лёгкого, освежающего и невероятно вкусного.

Ингредиенты

Арбуз — 500 г;

Сахар — 50 г (или по вкусу);

Лимонный сок — 1-2 ст. л. (по желанию).

Приготовление

Выберите спелый и сладкий арбуз. Тщательно промойте его и нарежьте на небольшие кусочки. В блендере пюрируйте арбуз до однородной консистенции. Добавьте сахар и лимонный сок. Если хотите, можно добавить немного мёда или ванильного экстракта для дополнительного аромата. Перемешайте все ингредиенты до растворения сахара. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозилку. Через 30-40 минут перемешайте смесь в контейнере, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда. Повторяйте этот процесс каждые 30 минут в течение нескольких часов, пока мороженое не достигнет нужной консистенции.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим освежающим лакомством в кругу друзей и близких.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

