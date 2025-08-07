Арбуз не доели — и получился десерт, который теперь просят готовить каждую жару

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пюрируйте арбуз и заморозьте смесь, чтобы получить домашнее мороженое
Еда

Лето — время ярких вкусов и свежих фруктов. И что может быть лучше, чем насладиться прохладным десертом в жаркий день? Предлагаем вам рецепт мороженого из арбуза — лёгкого, освежающего и невероятно вкусного.

Арбузное мороженое
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арбузное мороженое

Ингредиенты

  • Арбуз — 500 г;
  • Сахар — 50 г (или по вкусу);
  • Лимонный сок — 1-2 ст. л. (по желанию).

Приготовление

  1. Выберите спелый и сладкий арбуз. Тщательно промойте его и нарежьте на небольшие кусочки.
  2. В блендере пюрируйте арбуз до однородной консистенции.
  3. Добавьте сахар и лимонный сок. Если хотите, можно добавить немного мёда или ванильного экстракта для дополнительного аромата.
  4. Перемешайте все ингредиенты до растворения сахара.
  5. Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозилку.
  6. Через 30-40 минут перемешайте смесь в контейнере, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда.
  7. Повторяйте этот процесс каждые 30 минут в течение нескольких часов, пока мороженое не достигнет нужной консистенции.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим освежающим лакомством в кругу друзей и близких.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
