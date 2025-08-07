Арбуз не доели — и получился десерт, который теперь просят готовить каждую жару

Лето — время ярких вкусов и свежих фруктов. И что может быть лучше, чем насладиться прохладным десертом в жаркий день? Предлагаем вам рецепт мороженого из арбуза — лёгкого, освежающего и невероятно вкусного.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арбузное мороженое
Ингредиенты
Арбуз — 500 г;
Сахар — 50 г (или по вкусу);
Лимонный сок — 1-2 ст. л. (по желанию).
Приготовление
Выберите спелый и сладкий арбуз. Тщательно промойте его и нарежьте на небольшие кусочки.
В блендере пюрируйте арбуз до однородной консистенции.
Добавьте сахар и лимонный сок. Если хотите, можно добавить немного мёда или ванильного экстракта для дополнительного аромата.
Перемешайте все ингредиенты до растворения сахара.
Перелейте смесь в контейнер и поставьте в морозилку.
Через 30-40 минут перемешайте смесь в контейнере, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов льда.
Повторяйте этот процесс каждые 30 минут в течение нескольких часов, пока мороженое не достигнет нужной консистенции.
Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим освежающим лакомством в кругу друзей и близких.
Уточнения
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).