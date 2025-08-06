Пюре удивит нежным вкусом: вот что заменит молоко и масло в рецепте

Картофельное пюре — один из самых популярных гарниров, но классический рецепт с большим количеством сливочного масла и молока делает его слишком калорийным. Однако есть способ приготовить пюре, которое будет не менее нежным и ароматным, но при этом более легким и насыщенным натуральным вкусом. Секрет заключается не в жирных добавках, а в правильной основе для варки.
Кулинарные эксперты рекомендуют варить картофель не в воде, а в насыщенном курином бульоне. Вместо молока и масла она использует бульон и лук, что придает блюду глубокий и сложный вкус. Во время варки картофель впитывает аромат бульона, пряные нотки трав и легкую сладость лука, становясь невероятно сочным и ароматным.
Оно отлично сочетается с курицей, рыбой или тушеными блюдами. Если хотите, рецепт можно легко адаптировать: вместо куриного используйте овощной или грибной бульон, добавьте чеснок, тимьян или розмарин. А если оставить немного больше жидкости, из того же состава получится ароматный суп-пюре. Этот способ показывает, что вкусное блюдо не обязательно должно быть жирным.
Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла, соли и перца.
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