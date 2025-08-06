Пюре удивит нежным вкусом: вот что заменит молоко и масло в рецепте

Сварите картофель в бульоне, чтобы приготовить нежное пюре без масла

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельное пюре — один из самых популярных гарниров, но классический рецепт с большим количеством сливочного масла и молока делает его слишком калорийным. Однако есть способ приготовить пюре, которое будет не менее нежным и ароматным, но при этом более легким и насыщенным натуральным вкусом. Секрет заключается не в жирных добавках, а в правильной основе для варки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыбные котлеты с картофельным пюре и ягодной подливой

Кулинарные эксперты рекомендуют варить картофель не в воде, а в насыщенном курином бульоне. Вместо молока и масла она использует бульон и лук, что придает блюду глубокий и сложный вкус. Во время варки картофель впитывает аромат бульона, пряные нотки трав и легкую сладость лука, становясь невероятно сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится

Около 1,1 кг картофеля,

475 мл горячего куриного бульона,

Одна большая белая луковица.

Как сделать

Картофель очистите и нарежьте крупными кусками, лук — толстыми кольцами или крупными кубиками. Все ингредиенты положите в кастрюлю, залейте бульоном так, чтобы он полностью покрывал овощи. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и варите около 20 минут, пока картофель не станет мягким. Важно не сливать бульон после варки. Оставьте его в кастрюле и разомните картофель вилкой или картофелемялкой прямо там же. Благодаря этому пюре получится однородным, нежным и влажным без добавления молока или масла. Бульон уже содержит достаточно вкуса, поэтому соль обычно не требуется — достаточно попробовать готовое блюдо и при необходимости подкорректировать. Подавайте пюре горячим, украсив свежей зеленью или карамелизированным луком для контраста.

Оно отлично сочетается с курицей, рыбой или тушеными блюдами. Если хотите, рецепт можно легко адаптировать: вместо куриного используйте овощной или грибной бульон, добавьте чеснок, тимьян или розмарин. А если оставить немного больше жидкости, из того же состава получится ароматный суп-пюре. Этот способ показывает, что вкусное блюдо не обязательно должно быть жирным.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла, соли и перца.



