Вкус Греции у вас дома: готовим лакерду по старинному рецепту – пальчики оближешь

Маринованная бонито, известная в Греции как "лакерда", происходит из испанского языка, где "la kerrida" означает "то, что происходит, когда вы это просите". Испанский рыбак, желая сохранить улов своего сына, приготовил эту вкусную закуску. Сегодня лакерда — одна из любимых закусок на греческих застольях.
Существует множество рецептов, но самые популярные — стамбульский и способ рыбаков Сароза. Лакерду можно приготовить и дома, хотя она особенно вкусна на рыбных рынках.
Важно использовать свежую рыбу, чтобы избежать риска заражения. При чистке аккуратно удалите мозг из позвоночника веточкой или черенком метлы. Это улучшит вкус лакерды.
Перед приготовлением рыбу следует выпотрошить, удалить голову, хвост и спинной плавник. Для лакерды используется только тушка рыбы, уточняет actualno.com.
Рыбу можно хранить в масле до недели. Для более длительного хранения приготовьте рассол из 750 г каменной соли и 5 литров воды и замочите рыбу в нём. Перед подачей снова замочите в воде, чтобы удалить излишки соли, и подавайте сразу.
Атлантическая пеламида или западноатлантическая пеламида, или атлантический бонито, или обыкновенный бонито (лат. Sarda sarda) — вид пелагических рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
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