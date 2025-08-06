Вкус Греции у вас дома: готовим лакерду по старинному рецепту – пальчики оближешь

Рецепт лакерды: как замариновать бонито дома по греческой технологии

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованная бонито, известная в Греции как "лакерда", происходит из испанского языка, где "la kerrida" означает "то, что происходит, когда вы это просите". Испанский рыбак, желая сохранить улов своего сына, приготовил эту вкусную закуску. Сегодня лакерда — одна из любимых закусок на греческих застольях.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скумбрия

Существует множество рецептов, но самые популярные — стамбульский и способ рыбаков Сароза. Лакерду можно приготовить и дома, хотя она особенно вкусна на рыбных рынках.

Продукты для рецепта лакерды

1 крупный кусок бонито (около 40-45 см)

500 г каменной соли

3-4 лавровых листа

1 ст. л. черного перца горошком

Советы по приготовлению лакерды

Важно использовать свежую рыбу, чтобы избежать риска заражения. При чистке аккуратно удалите мозг из позвоночника веточкой или черенком метлы. Это улучшит вкус лакерды.

Перед приготовлением рыбу следует выпотрошить, удалить голову, хвост и спинной плавник. Для лакерды используется только тушка рыбы, уточняет actualno.com.

Как приготовить маринованную бонито по-гречески?

Разделите рыбу на три части и тщательно очистите позвоночник от мозга. Удалите тёмно-коричневую внутренность, надрезав её на треугольники. Замочите рыбу в солёной ледяной воде на 4 часа, меняя воду каждый час. Это поможет удалить кровь. Выньте рыбу и оставьте на бумажном полотенце на 4-5 часов для полного высыхания. На дно стеклянной или пластиковой банки насыпьте слой каменной соли толщиной в полдюйма. Уложите рыбу так, чтобы белые части касались соли, добавьте лавровый лист и перец горошком, затем ещё соль. Разложите всю рыбу по банкам, положите на неё груз, например, камень или кусок мрамора, сверху — кусок дерева и накройте чистой тканью. Оставьте в прохладном месте, защищённом от солнца, на 20 дней. После этого выньте рыбу из соли, снимите кожу и нарежьте. Поместите кусочки в миску с холодной водой и оставьте в холодильнике на ночь, меняя воду каждые 2-3 часа. Это уберёт лишнюю соль. На следующий день выньте рыбу из воды, поместите в ёмкость с оливковым маслом, накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Рыбу можно хранить в масле до недели. Для более длительного хранения приготовьте рассол из 750 г каменной соли и 5 литров воды и замочите рыбу в нём. Перед подачей снова замочите в воде, чтобы удалить излишки соли, и подавайте сразу.

Уточнения

Атлантическая пеламида или западноатлантическая пеламида, или атлантический бонито, или обыкновенный бонито (лат. Sarda sarda) — вид пелагических рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

