Забудьте про мороженое: этот десерт охлаждает и радует лучше любого пломбира

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Нежный абрикосовый десерт: пошаговый рецепт с желатином и сливками

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте себе: лето, тёплое солнце, благоухающие сады с абрикосовыми деревьями. Аромат спелых плодов кружит голову, а мысль о том, как они вкусны, заставляет сердце биться чаще. Сегодня мы поделимся с вами рецептом десерта, который позволит вам перенестись в этот волшебный мир.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абрикосовый десерт

Ингредиенты:

Абрикосы — 500 г;

Сахар — 100 г;

Крахмал — 1 ст. л.;

Ванильный сахар — 1 ч. л.;

Сливки (жирностью не менее 30%) — 200 мл;

Сливочное масло — 50 г;

Желатин — 1 ч. л.

Приготовление:

Абрикосы вымойте, разделите на половинки и удалите косточки. В кастрюле смешайте сахар, ванильный сахар и крахмал. Добавьте немного воды или сока, чтобы получилась жидкая смесь, и поставьте на огонь. Когда смесь закипит, уменьшите огонь и добавьте половинки абрикосов. Варите до тех пор, пока абрикосы не станут мягкими, но сохранят форму. Сливки взбейте с размягчённым сливочным маслом до получения однородной массы. Желатин растворите в небольшом количестве тёплой воды согласно инструкции на упаковке. Затем добавьте желатин к сливкам и аккуратно перемешайте. Полученную сливочную массу соедините с абрикосами в кастрюле. Разлейте десерт по формочкам и поставьте в холодильник для застывания.

Наслаждайтесь этим солнечным десертом в кругу близких и друзей, и пусть каждый кусочек принесёт вам немного лета!

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).



