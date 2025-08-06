Забудьте про мороженое: этот десерт охлаждает и радует лучше любого пломбира

Представьте себе: лето, тёплое солнце, благоухающие сады с абрикосовыми деревьями. Аромат спелых плодов кружит голову, а мысль о том, как они вкусны, заставляет сердце биться чаще. Сегодня мы поделимся с вами рецептом десерта, который позволит вам перенестись в этот волшебный мир.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абрикосовый десерт
Ингредиенты:
Абрикосы — 500 г;
Сахар — 100 г;
Крахмал — 1 ст. л.;
Ванильный сахар — 1 ч. л.;
Сливки (жирностью не менее 30%) — 200 мл;
Сливочное масло — 50 г;
Желатин — 1 ч. л.
Приготовление:
Абрикосы вымойте, разделите на половинки и удалите косточки.
В кастрюле смешайте сахар, ванильный сахар и крахмал.
Добавьте немного воды или сока, чтобы получилась жидкая смесь, и поставьте на огонь.
Когда смесь закипит, уменьшите огонь и добавьте половинки абрикосов.
Варите до тех пор, пока абрикосы не станут мягкими, но сохранят форму.
Сливки взбейте с размягчённым сливочным маслом до получения однородной массы.
Желатин растворите в небольшом количестве тёплой воды согласно инструкции на упаковке. Затем добавьте желатин к сливкам и аккуратно перемешайте.
Полученную сливочную массу соедините с абрикосами в кастрюле.
Разлейте десерт по формочкам и поставьте в холодильник для застывания.
Наслаждайтесь этим солнечным десертом в кругу близких и друзей, и пусть каждый кусочек принесёт вам немного лета!
Уточнения
Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).