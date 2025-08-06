Забудьте про мороженое: этот десерт охлаждает и радует лучше любого пломбира

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Нежный абрикосовый десерт: пошаговый рецепт с желатином и сливками
1:39
Еда

Представьте себе: лето, тёплое солнце, благоухающие сады с абрикосовыми деревьями. Аромат спелых плодов кружит голову, а мысль о том, как они вкусны, заставляет сердце биться чаще. Сегодня мы поделимся с вами рецептом десерта, который позволит вам перенестись в этот волшебный мир.

Абрикосовый десерт
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абрикосовый десерт

Ингредиенты:

  • Абрикосы — 500 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Крахмал — 1 ст. л.;
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • Сливки (жирностью не менее 30%) — 200 мл;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Желатин — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Абрикосы вымойте, разделите на половинки и удалите косточки.
  2. В кастрюле смешайте сахар, ванильный сахар и крахмал.
  3. Добавьте немного воды или сока, чтобы получилась жидкая смесь, и поставьте на огонь.
  4. Когда смесь закипит, уменьшите огонь и добавьте половинки абрикосов.
  5. Варите до тех пор, пока абрикосы не станут мягкими, но сохранят форму.
  6. Сливки взбейте с размягчённым сливочным маслом до получения однородной массы.
  7. Желатин растворите в небольшом количестве тёплой воды согласно инструкции на упаковке. Затем добавьте желатин к сливкам и аккуратно перемешайте.
  8. Полученную сливочную массу соедините с абрикосами в кастрюле.
  9. Разлейте десерт по формочкам и поставьте в холодильник для застывания.

Наслаждайтесь этим солнечным десертом в кругу близких и друзей, и пусть каждый кусочек принесёт вам немного лета!

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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