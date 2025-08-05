Пышный бисквит без муки: этот ингредиент удивит даже опытных кулинаров
Овсяный бисквит без масла и муки: подробный рецепт от pizzalabpraha.cz
Ищете лёгкую и полезную альтернативу традиционному бисквиту? Этот рецепт идеально подойдёт для перекуса с мате или кофе. Он готовится быстро и просто, а результат — пышный и невероятно ароматный торт.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бисквит
Ингредиенты
- 4 яйца
- 200 мл обезжиренного молока
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 1/2 стакана коричневого сахара
- 1 столовая ложка ванильной эссенции
- 1 столовая ложка разрыхлителя
Пошаговый рецепт
- Подготовьте ингредиенты. Если у вас нет овсяной муки, измельчите овсяные хлопья в мелкий порошок с помощью блендера или кофемолки.
- Взбейте яйца в большой миске до появления пены и увеличения объёма в два раза.
- Добавьте молоко и ванильную эссенцию. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
- Всыпьте подсластитель и овсяные хлопья. Аккуратно перемешайте смесь снизу вверх, чтобы избежать комков.
- Добавьте разрыхлитель. Перемешайте ещё раз, чтобы равномерно распределить его по всей массе.
- Вылейте тесто в смазанную маслом и слегка присыпанную мукой форму для выпечки. Можно также использовать пергаментную бумагу.
- Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой: она должна выходить сухой, без следов теста.
- Дайте бисквиту остыть в форме, а затем аккуратно извлеките его.
- Подавайте как самостоятельное блюдо или с натуральным джемом без сахара, советует pizzalabpraha.cz.
Советы для идеального бисквита
- Для более влажной текстуры добавьте размятый банан в тесто.
- Чтобы сделать бисквит шоколадным, добавьте 2 столовые ложки несладкого какао.
- Готовый бисквит можно хранить в герметичной посуде в холодильнике до четырёх дней.
Уточнения
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру