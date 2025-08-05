Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс и нервная перегрузка влияют на уровень энергии: советы врачей
Учёные: фекалии китов способствуют выработке кислорода на планете
Зимняя посадка чеснока: важные советы для начинающих садоводов
Банки США отказали Трампу в обслуживании: в чём причина внезапного решения
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Стирайте правильно: секреты экономии на электричестве, о которых вы не знали
Камчатка: мощное землетрясение сместило полуостров на 2 метра — данные учёных
В Клитхорпсе мусоровозы не вывозят отходы с мая из-за хаотичной парковки — Daily Mail
Эксперты советуют менять моторное масло каждые 7–8 тысяч километров

Пышный бисквит без муки: этот ингредиент удивит даже опытных кулинаров

Овсяный бисквит без масла и муки: подробный рецепт от pizzalabpraha.cz
Еда

Ищете лёгкую и полезную альтернативу традиционному бисквиту? Этот рецепт идеально подойдёт для перекуса с мате или кофе. Он готовится быстро и просто, а результат — пышный и невероятно ароматный торт.

Бисквит
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бисквит

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 200 мл обезжиренного молока
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана коричневого сахара
  • 1 столовая ложка ванильной эссенции
  • 1 столовая ложка разрыхлителя

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте ингредиенты. Если у вас нет овсяной муки, измельчите овсяные хлопья в мелкий порошок с помощью блендера или кофемолки.
  2. Взбейте яйца в большой миске до появления пены и увеличения объёма в два раза.
  3. Добавьте молоко и ванильную эссенцию. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
  4. Всыпьте подсластитель и овсяные хлопья. Аккуратно перемешайте смесь снизу вверх, чтобы избежать комков.
  5. Добавьте разрыхлитель. Перемешайте ещё раз, чтобы равномерно распределить его по всей массе.
  6. Вылейте тесто в смазанную маслом и слегка присыпанную мукой форму для выпечки. Можно также использовать пергаментную бумагу.
  7. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой: она должна выходить сухой, без следов теста.
  8. Дайте бисквиту остыть в форме, а затем аккуратно извлеките его.
  9. Подавайте как самостоятельное блюдо или с натуральным джемом без сахара, советует pizzalabpraha.cz.

Советы для идеального бисквита

  • Для более влажной текстуры добавьте размятый банан в тесто.
  • Чтобы сделать бисквит шоколадным, добавьте 2 столовые ложки несладкого какао.
  • Готовый бисквит можно хранить в герметичной посуде в холодильнике до четырёх дней.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Наука и техника
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников Аудио 
Ставка на ракеты средней дальности: Кремль делает заявление после провокаций Запада
Военные новости
Ставка на ракеты средней дальности: Кремль делает заявление после провокаций Запада Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Последние материалы
Регулярное ношение фитнес-корсета ослабляет мышцы кора — Американский совет хирургии
Пробиотики: очередной тренд или реальный способ улучшить состояние кожи
Как приготовить рулетики из свинины с морковью и сыром — пошаговый рецепт
Пилоты назвали самые неудобные места в самолёте
Осторожно: этот запах в доме предупреждает о смертельной опасности
Как часто нужно чистить уши собаке: рекомендации ветеринаров по породам
Нейропсихолог Меркер назвал 8 способов сохранить ум активным с возрастом
Банк России разместил курсы валют на 6 августа: доллар, евро и юань выросли
13 лет Curiosity на Марсе: как инженеры поддерживают работу марсохода
Как правильно худеть: советы по тренировкам и питанию от эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.