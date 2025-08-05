Пышный бисквит без муки: этот ингредиент удивит даже опытных кулинаров

Овсяный бисквит без масла и муки: подробный рецепт от pizzalabpraha.cz

Ищете лёгкую и полезную альтернативу традиционному бисквиту? Этот рецепт идеально подойдёт для перекуса с мате или кофе. Он готовится быстро и просто, а результат — пышный и невероятно ароматный торт.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бисквит

Ингредиенты

4 яйца

200 мл обезжиренного молока

1 стакан овсяных хлопьев

1/2 стакана коричневого сахара

1 столовая ложка ванильной эссенции

1 столовая ложка разрыхлителя

Пошаговый рецепт

Подготовьте ингредиенты. Если у вас нет овсяной муки, измельчите овсяные хлопья в мелкий порошок с помощью блендера или кофемолки. Взбейте яйца в большой миске до появления пены и увеличения объёма в два раза. Добавьте молоко и ванильную эссенцию. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Всыпьте подсластитель и овсяные хлопья. Аккуратно перемешайте смесь снизу вверх, чтобы избежать комков. Добавьте разрыхлитель. Перемешайте ещё раз, чтобы равномерно распределить его по всей массе. Вылейте тесто в смазанную маслом и слегка присыпанную мукой форму для выпечки. Можно также использовать пергаментную бумагу. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой: она должна выходить сухой, без следов теста. Дайте бисквиту остыть в форме, а затем аккуратно извлеките его. Подавайте как самостоятельное блюдо или с натуральным джемом без сахара, советует pizzalabpraha.cz.

Советы для идеального бисквита

Для более влажной текстуры добавьте размятый банан в тесто.

Чтобы сделать бисквит шоколадным, добавьте 2 столовые ложки несладкого какао.

Готовый бисквит можно хранить в герметичной посуде в холодильнике до четырёх дней.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

