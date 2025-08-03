Дешёвую рыбу берут мешками и запекают с овощами — у плиты очередь даже без гарнира

Замаринуйте минтай с паприкой и орегано, чтобы получить мягкое и ароматное блюдо

2:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Минтай — рыба, которая часто оказывается вне внимания гурманов. Однако, если вы не любите минтай, возможно, это просто связано с тем, что вы не пробовали его приготовить правильно. На самом деле, минтай может стать настоящим кулинарным открытием, если знать, как его готовить! В этой статье мы поделимся с вами простым и вкусным рецептом, который преобразит ваше восприятие этой рыбы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запечённый минтай с овощами

Почему стоит полюбить минтай

Минтай — это не только доступная, но и очень полезная рыба. Она богата белком, содержит множество витаминов и минералов, таких как витамин B12, фосфор и селен. Кроме того, минтай низкокалориен и имеет нежное мясо, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.

Рецепт запеченного минтая с овощами

Для того чтобы узнать, как вкусно приготовить минтай, попробуйте этот простой и аппетитный рецепт запеченного минтая с овощами.

Ингредиенты

Филе минтая — 500 г

Цукини (или кабачок) — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Соль и черный перец — по вкусу

Паприка и орегано — по вкусу

Свежая зелень для подачи

Приготовление

Подготовка ингредиентов

Филе минтая промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте его порционными кусками. Овощи — цукини, морковь и лук — нарежьте кубиками или тонкими полосками, а помидоры — дольками.

Маринование рыбы

В глубокой миске смешайте оливковое масло, соль, черный перец, паприку и орегано. Положите в маринад куски минтая, тщательно перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

Запекание

Разогрейте духовку до 180°C. В противень выложите подготовленные овощи, посыпьте их немного солью и перцем. Сверху на овощи равномерно выложите замаринованные кусочки рыбы. Укройте все фольгой.

Время запекания

Поместите противень в разогретую духовку и запекайте в течение 20-25 минут. За 5 минут до готовности снимите фольгу, чтобы рыба подрумянилась.

Подача

Готовое блюдо можно подать горячим, украсив свежей зеленью. Оно прекрасно сочетается с рисом, картофельным пюре или просто с кусочком хлеба.

Минтай — это не "сложная" рыба, а скорее "недооценённая". Приготовив его правильно, вы откроете для себя множество новых вкусов и текстур. Попробуйте наш рецепт запеченного минтая с овощами, и, возможно, вы измените своё мнение о этой рыбе навсегда.

Уточнения

Минта́й — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.

