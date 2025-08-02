Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню

Сельдь — это продукт, который уже много веков занимает почетное место в русской кухне благодаря своей доступности и насыщенному вкусу.
Очистите сельдь от шкуры и костей. Замочите филе в холодной воде на некоторое время, чтобы избавиться от излишней соли и вернуть свежесть.
Нарежьте картофель кубиками, лук — мелко, а морковь — колечками. В кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте сначала лук, затем добавьте морковь, пока они не станут мягкими.
Влейте 1 л воды в кастрюлю с обжаренными овощами. Добавьте картофель, лавровый лист и перец горошком. Варите до полного размягчения картофеля.
Как только картофель станет мягким, добавьте сельдь. Варите еще 5-10 минут, не допуская активного кипения, чтобы рыба осталась нежной.
Проверьте суп на вкус и, если необходимо, добавьте немного соли. Учитывайте, что сельдь может быть довольно соленой, поэтому будьте осторожны.
Подавайте готовый суп, посыпав его мелко нарезанной зеленью. Черный хлеб станет отличным дополнением к этому традиционному рецепту.
Сельди — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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