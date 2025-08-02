Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню

Суп из сельди с картошкой, морковью и луком по традиционному рецепту

Сельдь — это продукт, который уже много веков занимает почетное место в русской кухне благодаря своей доступности и насыщенному вкусу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Суп из сельди

Ингредиенты для супа из сельди:

Сельдь — 300 г

Вода — 1 л

Картофель — 3-4 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лавровый лист — 1-2 шт.

Перец горошком — 5-6 шт.

Сливочное масло — 30 г

Соль — по вкусу

Зелень для сервировки — укроп или петрушка

Процесс приготовления супа

Подготовка рыбы

Очистите сельдь от шкуры и костей. Замочите филе в холодной воде на некоторое время, чтобы избавиться от излишней соли и вернуть свежесть.

Основные овощи

Нарежьте картофель кубиками, лук — мелко, а морковь — колечками. В кастрюле растопите сливочное масло и обжарьте сначала лук, затем добавьте морковь, пока они не станут мягкими.

Варка базового супа

Влейте 1 л воды в кастрюлю с обжаренными овощами. Добавьте картофель, лавровый лист и перец горошком. Варите до полного размягчения картофеля.

Добавление сельди

Как только картофель станет мягким, добавьте сельдь. Варите еще 5-10 минут, не допуская активного кипения, чтобы рыба осталась нежной.

Последние штрихи

Проверьте суп на вкус и, если необходимо, добавьте немного соли. Учитывайте, что сельдь может быть довольно соленой, поэтому будьте осторожны.

Сервировка

Подавайте готовый суп, посыпав его мелко нарезанной зеленью. Черный хлеб станет отличным дополнением к этому традиционному рецепту.

Уточнения

Сельди — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

