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Крылышки тают во рту: секретный ингредиент в маринаде вас удивит

Маринованные крылышки в йогурте с горчицей: раскрыт секрет идеального вкуса
1:31
Еда

Куриные крылышки, маринованные в йогурте с горчицей, — это вкусное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье. Простой маринад на основе йогурта и горчицы придаёт куриному мясу неповторимый вкус. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами!

куриные крылышки
Фото: commons.wikimedia.org by JIP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
куриные крылышки

Куриные крылышки, маринованные в йогурте с горчицей

Для 4 порций потребуется:

  • 16 куриных крылышек, разрезанных пополам;
  • 1 стакан процеженного йогурта;
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы;
  • сок и цедра одного лимона;
  • 4 столовые ложки оливкового масла холодного отжима;
  • 1 чайная ложка тимьяна;
  • соль;
  • свежемолотый перец;
  • 1 стакан белого сухого вина;
  • горсть измельченной кинзы (для подачи).

Как приготовить:

  1. В большой миске смешайте все ингредиенты для маринада: йогурт, горчицу, лимонный сок и цедру, оливковое масло, тимьян, соль и перец.
  2. Хорошо перемешайте венчиком, затем добавьте куриные крылышки и тщательно перемешайте, чтобы они полностью покрылись маринадом.
  3. Накройте миску крышкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа.
  4. После маринования слейте жидкость.
  5. Жарьте крылышки на гриле по 5-7 минут с каждой стороны, до золотистой корочки и полной готовности внутри. Не пересушите их.
  6. Подавайте горячими, посыпав свежей кинзой.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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