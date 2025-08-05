Крылышки тают во рту: секретный ингредиент в маринаде вас удивит
Маринованные крылышки в йогурте с горчицей: раскрыт секрет идеального вкуса
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05.08.2025 07:15
Куриные крылышки, маринованные в йогурте с горчицей, — это вкусное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье. Простой маринад на основе йогурта и горчицы придаёт куриному мясу неповторимый вкус. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами!
Фото: commons.wikimedia.org by JIP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
куриные крылышки
Куриные крылышки, маринованные в йогурте с горчицей
Для 4 порций потребуется:
16 куриных крылышек, разрезанных пополам;
1 стакан процеженного йогурта;
1 столовая ложка дижонской горчицы;
сок и цедра одного лимона;
4 столовые ложки оливкового масла холодного отжима;
1 чайная ложка тимьяна;
соль;
свежемолотый перец;
1 стакан белого сухого вина;
горсть измельченной кинзы (для подачи).
Как приготовить:
В большой миске смешайте все ингредиенты для маринада: йогурт, горчицу, лимонный сок и цедру, оливковое масло, тимьян, соль и перец.
Хорошо перемешайте венчиком, затем добавьте куриные крылышки и тщательно перемешайте, чтобы они полностью покрылись маринадом.
Накройте миску крышкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа.
После маринования слейте жидкость.
Жарьте крылышки на гриле по 5-7 минут с каждой стороны, до золотистой корочки и полной готовности внутри. Не пересушите их.
Подавайте горячими, посыпав свежей кинзой.
Уточнения
кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Куря́тина —
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру