Крылышки тают во рту: секретный ингредиент в маринаде вас удивит

Маринованные крылышки в йогурте с горчицей: раскрыт секрет идеального вкуса

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные крылышки, маринованные в йогурте с горчицей, — это вкусное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье. Простой маринад на основе йогурта и горчицы придаёт куриному мясу неповторимый вкус. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами!

Фото: commons.wikimedia.org by JIP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ куриные крылышки

Куриные крылышки, маринованные в йогурте с горчицей

Для 4 порций потребуется:

16 куриных крылышек, разрезанных пополам;

1 стакан процеженного йогурта;

1 столовая ложка дижонской горчицы;

сок и цедра одного лимона;

4 столовые ложки оливкового масла холодного отжима;

1 чайная ложка тимьяна;

соль;

свежемолотый перец;

1 стакан белого сухого вина;

горсть измельченной кинзы (для подачи).

Как приготовить:

В большой миске смешайте все ингредиенты для маринада: йогурт, горчицу, лимонный сок и цедру, оливковое масло, тимьян, соль и перец. Хорошо перемешайте венчиком, затем добавьте куриные крылышки и тщательно перемешайте, чтобы они полностью покрылись маринадом. Накройте миску крышкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа. После маринования слейте жидкость. Жарьте крылышки на гриле по 5-7 минут с каждой стороны, до золотистой корочки и полной готовности внутри. Не пересушите их. Подавайте горячими, посыпав свежей кинзой.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

