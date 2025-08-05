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5 минут и готово: рецепт абрикосового компота, который спасет вас в жару

Ароматный абрикосовый компот: простой рецепт для всей семьи
1:10
Еда

Компот из абрикосов — это ароматный и вкусный напиток, который подарит вам летнее настроение даже в холодное время года. Его кисло-сладкий вкус и приятный аромат делают его идеальным выбором для всей семьи. Давайте приготовим этот чудесный напиток вместе!

Абрикосы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Абрикосы

Ингредиенты:

  • абрикосы — 500 г;
  • сахар — 150-200 г (в зависимости от сладости абрикосов);
  • вода — 2-2,5 л.

Приготовление:

  1. Подготовьте необходимые ингредиенты. Абрикосы тщательно вымойте, удалите косточки.
  2. В кастрюлю налейте воду и поставьте её на огонь.
  3. Когда вода закипит, добавьте сахар и перемешайте до полного растворения.
  4. Положите в кастрюлю абрикосы.
  5. Доведите компот до кипения, затем уменьшите огонь и варите ещё 10-15 минут.
  6. Снимите компот с огня и дайте ему остыть. Затем перелейте в бутылки или банки и охладите в холодильнике.

Приятного аппетита! Ваш ароматный компот из абрикосов готов. Наслаждайтесь вкусом лета!

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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