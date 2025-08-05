5 минут и готово: рецепт абрикосового компота, который спасет вас в жару

Компот из абрикосов — это ароматный и вкусный напиток, который подарит вам летнее настроение даже в холодное время года. Его кисло-сладкий вкус и приятный аромат делают его идеальным выбором для всей семьи. Давайте приготовим этот чудесный напиток вместе!
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита! Ваш ароматный компот из абрикосов готов. Наслаждайтесь вкусом лета!
Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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