5 минут и готово: рецепт абрикосового компота, который спасет вас в жару

Ароматный абрикосовый компот: простой рецепт для всей семьи

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Компот из абрикосов — это ароматный и вкусный напиток, который подарит вам летнее настроение даже в холодное время года. Его кисло-сладкий вкус и приятный аромат делают его идеальным выбором для всей семьи. Давайте приготовим этот чудесный напиток вместе!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Абрикосы

Ингредиенты:

абрикосы — 500 г;

сахар — 150-200 г (в зависимости от сладости абрикосов);

вода — 2-2,5 л.

Приготовление:

Подготовьте необходимые ингредиенты. Абрикосы тщательно вымойте, удалите косточки. В кастрюлю налейте воду и поставьте её на огонь. Когда вода закипит, добавьте сахар и перемешайте до полного растворения. Положите в кастрюлю абрикосы. Доведите компот до кипения, затем уменьшите огонь и варите ещё 10-15 минут. Снимите компот с огня и дайте ему остыть. Затем перелейте в бутылки или банки и охладите в холодильнике.

Приятного аппетита! Ваш ароматный компот из абрикосов готов. Наслаждайтесь вкусом лета!

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).



