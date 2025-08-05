Лазанья ахнет от восторга: сливочный соус из цветной капусты без капли муки – это гениально

Белый соус из цветной капусты для лазаньи: рецепт без муки и масла

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Прощай, соус болоньезе! Представляем вам изысканную альтернативу — белый сливочный соус из цветной капусты без использования муки и масла. Этот рецепт идеально подходит для приготовления лазаньи, придавая блюду неповторимый вкус и текстуру.

Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лазанья

В отличие от традиционного соуса болоньезе, наш вариант использует цветную капусту и жареный чеснок. Эти ингредиенты создают кремообразную основу, которая становится основой для вашего кулинарного шедевра.

Как приготовить?

Цветная капуста: Отрежьте головку цветной капусты и отварите её до мягкости на пару или в кипящей воде.

Отрежьте головку цветной капусты и отварите её до мягкости на пару или в кипящей воде. Чеснок: Запеките целую головку чеснока в духовке при 180°C около 40 минут.

Запеките целую головку чеснока в духовке при 180°C около 40 минут. Смешивание: Соедините отварную цветную капусту и запечённый чеснок. Добавьте немного воды или овощного бульона, соль, перец и каплю масла. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Лазанья с новым соусом

Наш белый соус без муки и масла идеально подходит для приготовления лазаньи. Выкладывайте его слоями вместе с пастой, овощами, рикоттой или сыром. Его нейтральный вкус позволяет другим ингредиентам сиять, не перебивая их, пишет pizzalabpraha.cz.

Рецепт домашней лазаньи

Ингредиенты для теста:

300 г муки

3 яйца

1 щепотка соли

Приготовление теста:

Смешайте муку с яйцом и солью, образуя венок. Вилкой перемешайте ингредиенты, затем вымешивайте тесто руками 8-10 минут до гладкости. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте на 30 минут. Раскатайте тесто на тонкие листы с помощью скалки или специальной машинки. Нарежьте листы теста в соответствии с размером формы для лазаньи.

Сборка лазаньи:

На дно формы нанесите тонкий слой соуса. Выложите лист теста. Чередуйте слои теста, соуса, начинки (например, рикотты, овощей или мясного фарша) и тёртого сыра. Повторите слои 3-4 раза, завершив их соусом и сыром. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

