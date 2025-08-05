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Лазанья ахнет от восторга: сливочный соус из цветной капусты без капли муки – это гениально

Белый соус из цветной капусты для лазаньи: рецепт без муки и масла
2:30
Еда

Прощай, соус болоньезе! Представляем вам изысканную альтернативу — белый сливочный соус из цветной капусты без использования муки и масла. Этот рецепт идеально подходит для приготовления лазаньи, придавая блюду неповторимый вкус и текстуру.

Лазанья
Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лазанья

В отличие от традиционного соуса болоньезе, наш вариант использует цветную капусту и жареный чеснок. Эти ингредиенты создают кремообразную основу, которая становится основой для вашего кулинарного шедевра.

Как приготовить?

  • Цветная капуста: Отрежьте головку цветной капусты и отварите её до мягкости на пару или в кипящей воде.
  • Чеснок: Запеките целую головку чеснока в духовке при 180°C около 40 минут.
  • Смешивание: Соедините отварную цветную капусту и запечённый чеснок. Добавьте немного воды или овощного бульона, соль, перец и каплю масла. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Лазанья с новым соусом

Наш белый соус без муки и масла идеально подходит для приготовления лазаньи. Выкладывайте его слоями вместе с пастой, овощами, рикоттой или сыром. Его нейтральный вкус позволяет другим ингредиентам сиять, не перебивая их, пишет pizzalabpraha.cz.

Рецепт домашней лазаньи

Ингредиенты для теста:

  • 300 г муки
  • 3 яйца
  • 1 щепотка соли

Приготовление теста:

  1. Смешайте муку с яйцом и солью, образуя венок.
  2. Вилкой перемешайте ингредиенты, затем вымешивайте тесто руками 8-10 минут до гладкости.
  3. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте на 30 минут.
  4. Раскатайте тесто на тонкие листы с помощью скалки или специальной машинки.
  5. Нарежьте листы теста в соответствии с размером формы для лазаньи.

Сборка лазаньи:

  1. На дно формы нанесите тонкий слой соуса.
  2. Выложите лист теста.
  3. Чередуйте слои теста, соуса, начинки (например, рикотты, овощей или мясного фарша) и тёртого сыра.
  4. Повторите слои 3-4 раза, завершив их соусом и сыром.
  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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