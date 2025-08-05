Лазанья ахнет от восторга: сливочный соус из цветной капусты без капли муки – это гениально

Прощай, соус болоньезе! Представляем вам изысканную альтернативу — белый сливочный соус из цветной капусты без использования муки и масла. Этот рецепт идеально подходит для приготовления лазаньи, придавая блюду неповторимый вкус и текстуру.
В отличие от традиционного соуса болоньезе, наш вариант использует цветную капусту и жареный чеснок. Эти ингредиенты создают кремообразную основу, которая становится основой для вашего кулинарного шедевра.
Как приготовить?
Лазанья с новым соусом
Наш белый соус без муки и масла идеально подходит для приготовления лазаньи. Выкладывайте его слоями вместе с пастой, овощами, рикоттой или сыром. Его нейтральный вкус позволяет другим ингредиентам сиять, не перебивая их, пишет pizzalabpraha.cz.
Ингредиенты для теста:
Приготовление теста:
Сборка лазаньи:
Приятного аппетита!
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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