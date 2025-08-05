Мягкая, кремовая, без комочков: как приготовить идеальную овсянку на воде – секрет кроется в 5 минутах

Овсянка на воде: пошаговый рецепт полезного и быстрого завтрака без глютена

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете простой, полезный и быстрый завтрак? Попробуйте этот рецепт овсянки на воде, для которого нужно всего два ингредиента, и он не содержит молочных продуктов, сахара и глютена.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Овсяная вода и овсяные хлопья

Ингредиенты:

1 1/2 стакана воды (можно больше для нужной консистенции);

0,5 стакана безглютеновой овсяной крупы;

1 столовая ложка подсластителя (по вкусу);

Корица (по желанию).

Как приготовить:

Подготовьте кастрюлю, сито и все ингредиенты. Налейте воду в кастрюлю и добавьте овсяную крупу. Всыпьте подсластитель и хорошо перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока каша не загустеет, примерно 3-5 минут. Если нужно, добавьте еще воды для нужной консистенции. Процедите кашу через мелкое сито для гладкой текстуры (но это не обязательно). Подавайте горячей, разложив по тарелкам, и посыпьте корицей, если хотите.

Полезные советы:

Овсяная крупа делает кашу более кремовой и мягкой, что удобно для детей или любителей нежных блюд.

Для нужной консистенции используйте соотношение воды и овсяной крупы 3:1.

Убедитесь, что ваша овсяная крупа действительно безглютеновая, внимательно прочитайте состав на упаковке.

Этот простой рецепт овсянки на воде идеально подходит для тех, кто хочет начать день с полезного и легкого завтрака.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

