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Мягкая, кремовая, без комочков: как приготовить идеальную овсянку на воде – секрет кроется в 5 минутах

Овсянка на воде: пошаговый рецепт полезного и быстрого завтрака без глютена
1:32
Еда

Ищете простой, полезный и быстрый завтрак? Попробуйте этот рецепт овсянки на воде, для которого нужно всего два ингредиента, и он не содержит молочных продуктов, сахара и глютена.

Овсяная вода и овсяные хлопья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овсяная вода и овсяные хлопья

Ингредиенты:

  • 1 1/2 стакана воды (можно больше для нужной консистенции);
  • 0,5 стакана безглютеновой овсяной крупы;
  • 1 столовая ложка подсластителя (по вкусу);
  • Корица (по желанию).

Как приготовить:

  1. Подготовьте кастрюлю, сито и все ингредиенты.
  2. Налейте воду в кастрюлю и добавьте овсяную крупу.
  3. Всыпьте подсластитель и хорошо перемешайте.
  4. Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока каша не загустеет, примерно 3-5 минут.
  5. Если нужно, добавьте еще воды для нужной консистенции.
  6. Процедите кашу через мелкое сито для гладкой текстуры (но это не обязательно).
  7. Подавайте горячей, разложив по тарелкам, и посыпьте корицей, если хотите.

Полезные советы:

  • Овсяная крупа делает кашу более кремовой и мягкой, что удобно для детей или любителей нежных блюд.
  • Для нужной консистенции используйте соотношение воды и овсяной крупы 3:1.
  • Убедитесь, что ваша овсяная крупа действительно безглютеновая, внимательно прочитайте состав на упаковке.

Этот простой рецепт овсянки на воде идеально подходит для тех, кто хочет начать день с полезного и легкого завтрака.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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