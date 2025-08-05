Мягкая, кремовая, без комочков: как приготовить идеальную овсянку на воде – секрет кроется в 5 минутах
Овсянка на воде: пошаговый рецепт полезного и быстрого завтрака без глютена
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Ищете простой, полезный и быстрый завтрак? Попробуйте этот рецепт овсянки на воде, для которого нужно всего два ингредиента, и он не содержит молочных продуктов, сахара и глютена.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овсяная вода и овсяные хлопья
Ингредиенты:
- 1 1/2 стакана воды (можно больше для нужной консистенции);
- 0,5 стакана безглютеновой овсяной крупы;
- 1 столовая ложка подсластителя (по вкусу);
- Корица (по желанию).
Как приготовить:
- Подготовьте кастрюлю, сито и все ингредиенты.
- Налейте воду в кастрюлю и добавьте овсяную крупу.
- Всыпьте подсластитель и хорошо перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока каша не загустеет, примерно 3-5 минут.
- Если нужно, добавьте еще воды для нужной консистенции.
- Процедите кашу через мелкое сито для гладкой текстуры (но это не обязательно).
- Подавайте горячей, разложив по тарелкам, и посыпьте корицей, если хотите.
Полезные советы:
- Овсяная крупа делает кашу более кремовой и мягкой, что удобно для детей или любителей нежных блюд.
- Для нужной консистенции используйте соотношение воды и овсяной крупы 3:1.
- Убедитесь, что ваша овсяная крупа действительно безглютеновая, внимательно прочитайте состав на упаковке.
Этот простой рецепт овсянки на воде идеально подходит для тех, кто хочет начать день с полезного и легкого завтрака.
Уточнения
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру