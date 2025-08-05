Сырный бум на вашем столе: кабачки по этому рецепту станут хитом

Эти кабачки с сыром покорят вас: 2 простых и вкусных рецепта

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки — это не только полезный, но и универсальный овощ, который можно приготовить самыми разными способами. Сегодня мы предлагаем вам два рецепта кабачков с сыром, которые порадуют вас своим вкусом и ароматом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки с сыром

Рецепт 1: кабачки, запечённые с сыром и чесноком

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

сыр (например, моцарелла или твёрдый сыр) — 100 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Приготовление:

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Сыр натрите на крупной тёрке. Чеснок измельчите. Смешайте сыр, чеснок, оливковое масло, соль и перец в миске. На противень, застеленный пергаментом, выложите кабачки. Сверху на кабачки выложите сырную смесь. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Перед подачей посыпьте зеленью.

Рецепт 2: кабачки с сыром и помидорами

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

сыр (например, фета или мягкий сыр) — 100 г;

помидоры — 2 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец, итальянские травы — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Сыр нарежьте кубиками или раскрошите. Помидоры нарежьте кружочками. Смешайте оливковое масло, соль, перец и итальянские травы в миске. На кабачки нанесите смесь из оливкового масла, соли, перца и итальянских трав. На противень, застеленный пергаментом, выложите кабачки. Между кабачками разместите кружочки помидоров. Сверху на помидоры выложите кусочки сыра. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20-25 минут, пока сыр не расплавится, а кабачки не станут мягкими.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

