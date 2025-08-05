Сырный бум на вашем столе: кабачки по этому рецепту станут хитом

Кабачки — это не только полезный, но и универсальный овощ, который можно приготовить самыми разными способами. Сегодня мы предлагаем вам два рецепта кабачков с сыром, которые порадуют вас своим вкусом и ароматом.
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Кабачки с сыром
Рецепт 1: кабачки, запечённые с сыром и чесноком
Ингредиенты:
кабачки — 2 шт.;
сыр (например, моцарелла или твёрдый сыр) — 100 г;
чеснок — 2-3 зубчика;
оливковое масло — 2 ст. л.;
соль, перец — по вкусу;
зелень (укроп, петрушка) — для подачи.
Приготовление:
Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.
Сыр натрите на крупной тёрке.
Чеснок измельчите.
Смешайте сыр, чеснок, оливковое масло, соль и перец в миске.
На противень, застеленный пергаментом, выложите кабачки.
Сверху на кабачки выложите сырную смесь.
Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Перед подачей посыпьте зеленью.
Рецепт 2: кабачки с сыром и помидорами
Ингредиенты:
кабачки — 2 шт.;
сыр (например, фета или мягкий сыр) — 100 г;
помидоры — 2 шт.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
соль, перец, итальянские травы — по вкусу.
Приготовление:
Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.
Сыр нарежьте кубиками или раскрошите.
Помидоры нарежьте кружочками.
Смешайте оливковое масло, соль, перец и итальянские травы в миске.
На кабачки нанесите смесь из оливкового масла, соли, перца и итальянских трав.
На противень, застеленный пергаментом, выложите кабачки.
Между кабачками разместите кружочки помидоров.
Сверху на помидоры выложите кусочки сыра.
Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20-25 минут, пока сыр не расплавится, а кабачки не станут мягкими.
Приятного аппетита!
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.