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Сырный бум на вашем столе: кабачки по этому рецепту станут хитом

Эти кабачки с сыром покорят вас: 2 простых и вкусных рецепта
2:18
Еда

Кабачки — это не только полезный, но и универсальный овощ, который можно приготовить самыми разными способами. Сегодня мы предлагаем вам два рецепта кабачков с сыром, которые порадуют вас своим вкусом и ароматом.

Кабачки с сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки с сыром

Рецепт 1: кабачки, запечённые с сыром и чесноком

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сыр (например, моцарелла или твёрдый сыр) — 100 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.
  2. Сыр натрите на крупной тёрке.
  3. Чеснок измельчите.
  4. Смешайте сыр, чеснок, оливковое масло, соль и перец в миске.
  5. На противень, застеленный пергаментом, выложите кабачки.
  6. Сверху на кабачки выложите сырную смесь.
  7. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
  8. Перед подачей посыпьте зеленью.

Рецепт 2: кабачки с сыром и помидорами

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сыр (например, фета или мягкий сыр) — 100 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец, итальянские травы — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.
  2. Сыр нарежьте кубиками или раскрошите.
  3. Помидоры нарежьте кружочками.
  4. Смешайте оливковое масло, соль, перец и итальянские травы в миске.
  5. На кабачки нанесите смесь из оливкового масла, соли, перца и итальянских трав.
  6. На противень, застеленный пергаментом, выложите кабачки.
  7. Между кабачками разместите кружочки помидоров.
  8. Сверху на помидоры выложите кусочки сыра.
  9. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20-25 минут, пока сыр не расплавится, а кабачки не станут мягкими.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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