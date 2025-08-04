Ромеско: секрет средиземноморской кухни раскрыт – этот соус идеально подходит и к мясу, и к рыбе, и к овощам

Ромеско — это сладкий и пикантный испанский соус, который идеально подходит к самым разным блюдам: от морепродуктов и овощей до фруктов и выпечки. Его простой, но изысканный вкус отражает богатство ароматов Средиземноморья. Этот соус родом из провинции Таррагона в Каталонии, где рыбаки часто подавали его к свежей рыбе.
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Самосы
Ромеско гармонично сочетается не только с рыбой и морепродуктами, но и с жареным мясом, говядиной, бараниной, а также с овощами, как сырыми, так и приготовленными. Как и многие традиционные рецепты, ромеско имеет свои вариации в зависимости от региона. Некоторые добавляют лук, а другие — свежую зелень, такую как базилик или мята, которые прекрасно дополняют этот соус.
Рецепт соуса ромеско
Ингредиенты на 4 порции:
1 целый зеленый острый перец;
2 зубчика чеснока;
1 небольшой спелый помидор, очищенный от кожуры и семян;
1 столовая ложка фундука;
1 столовая ложка очищенного миндаля;
1 крупный перец сорта Флорина из банки, хорошо обсушенный и нарезанный;
2 столовые ложки панировочных сухарей или подсушенного хлеба;
2 столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима;
2 чайные ложки красного винного уксуса;
0,5 чайной ложки копченой паприки (сладкой или острой);
соль по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия.
Выложите перец, чеснок и помидор на противень. Запекайте 10 минут, затем добавьте фундук и миндаль и продолжайте запекать еще 5 минут.
Снимите перец с огня, дайте ему остыть, затем очистите от кожуры и семян.
Измельчите фундук и миндаль в кухонном комбайне до состояния порошка.
Добавьте к измельченным орехам все оставшиеся ингредиенты, включая соль, и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Если соус получается слишком густым, добавьте 1-2 чайные ложки воды.
Дайте соусу настояться в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.
Уточнения
Роме́ско (испromesco) — соус на основе томатов, родина которого — каталонская провинция Таррагона (Испания).