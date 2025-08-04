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Ромеско: секрет средиземноморской кухни раскрыт – этот соус идеально подходит и к мясу, и к рыбе, и к овощам

Рецепт соуса Ромеско: средиземноморский вкус у вас на столе – готовим быстро и просто
2:19
Еда

Ромеско — это сладкий и пикантный испанский соус, который идеально подходит к самым разным блюдам: от морепродуктов и овощей до фруктов и выпечки. Его простой, но изысканный вкус отражает богатство ароматов Средиземноморья. Этот соус родом из провинции Таррагона в Каталонии, где рыбаки часто подавали его к свежей рыбе.

Самосы
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самосы

Ромеско гармонично сочетается не только с рыбой и морепродуктами, но и с жареным мясом, говядиной, бараниной, а также с овощами, как сырыми, так и приготовленными. Как и многие традиционные рецепты, ромеско имеет свои вариации в зависимости от региона. Некоторые добавляют лук, а другие — свежую зелень, такую как базилик или мята, которые прекрасно дополняют этот соус.

Рецепт соуса ромеско

Ингредиенты на 4 порции:

  • 1 целый зеленый острый перец;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 небольшой спелый помидор, очищенный от кожуры и семян;
  • 1 столовая ложка фундука;
  • 1 столовая ложка очищенного миндаля;
  • 1 крупный перец сорта Флорина из банки, хорошо обсушенный и нарезанный;
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей или подсушенного хлеба;
  • 2 столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима;
  • 2 чайные ложки красного винного уксуса;
  • 0,5 чайной ложки копченой паприки (сладкой или острой);
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия.
  2. Выложите перец, чеснок и помидор на противень. Запекайте 10 минут, затем добавьте фундук и миндаль и продолжайте запекать еще 5 минут.
  3. Снимите перец с огня, дайте ему остыть, затем очистите от кожуры и семян.
  4. Измельчите фундук и миндаль в кухонном комбайне до состояния порошка.
  5. Добавьте к измельченным орехам все оставшиеся ингредиенты, включая соль, и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Если соус получается слишком густым, добавьте 1-2 чайные ложки воды.
  6. Дайте соусу настояться в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.

Уточнения

Роме́ско (исп  romesco) — соус на основе томатов, родина которого — каталонская провинция Таррагона (Испания).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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