Ромеско: секрет средиземноморской кухни раскрыт – этот соус идеально подходит и к мясу, и к рыбе, и к овощам

Рецепт соуса Ромеско: средиземноморский вкус у вас на столе – готовим быстро и просто

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Ромеско — это сладкий и пикантный испанский соус, который идеально подходит к самым разным блюдам: от морепродуктов и овощей до фруктов и выпечки. Его простой, но изысканный вкус отражает богатство ароматов Средиземноморья. Этот соус родом из провинции Таррагона в Каталонии, где рыбаки часто подавали его к свежей рыбе.

Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самосы

Ромеско гармонично сочетается не только с рыбой и морепродуктами, но и с жареным мясом, говядиной, бараниной, а также с овощами, как сырыми, так и приготовленными. Как и многие традиционные рецепты, ромеско имеет свои вариации в зависимости от региона. Некоторые добавляют лук, а другие — свежую зелень, такую как базилик или мята, которые прекрасно дополняют этот соус.

Рецепт соуса ромеско

Ингредиенты на 4 порции:

1 целый зеленый острый перец;

2 зубчика чеснока;

1 небольшой спелый помидор, очищенный от кожуры и семян;

1 столовая ложка фундука;

1 столовая ложка очищенного миндаля;

1 крупный перец сорта Флорина из банки, хорошо обсушенный и нарезанный;

2 столовые ложки панировочных сухарей или подсушенного хлеба;

2 столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима;

2 чайные ложки красного винного уксуса;

0,5 чайной ложки копченой паприки (сладкой или острой);

соль по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Выложите перец, чеснок и помидор на противень. Запекайте 10 минут, затем добавьте фундук и миндаль и продолжайте запекать еще 5 минут. Снимите перец с огня, дайте ему остыть, затем очистите от кожуры и семян. Измельчите фундук и миндаль в кухонном комбайне до состояния порошка. Добавьте к измельченным орехам все оставшиеся ингредиенты, включая соль, и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Если соус получается слишком густым, добавьте 1-2 чайные ложки воды. Дайте соусу настояться в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.

Уточнения

Роме́ско (исп romesco) — соус на основе томатов, родина которого — каталонская провинция Таррагона (Испания).

