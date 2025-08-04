Oreo-мания: секрет волшебного мороженого раскрыт – нужен всего лишь один ингредиент

Печенье Oreo — это не просто десерт, а настоящее лакомство, которое идеально дополняет вкус многих любимых сладостей. Оно прекрасно сочетается с чизкейками, помадками, шоколадом, трюфелями, тортами, вафлями, блинами и оладьями. А знаете ли вы, что из него получается восхитительное мороженое? Поэтому, когда наступает сезон этого холодного десерта, мы предлагаем вам приготовить мини-палочки мороженого с Oreo.
Ингредиенты (на 10-12 порций):
Приготовление:
Совет: Для более нежной текстуры можно добавить 100 мл сливок. Если хотите сделать мороженое ещё более сладким, влейте 100 мл подслащённого молока, советует bovary.gr.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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