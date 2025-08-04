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Oreo-мания: секрет волшебного мороженого раскрыт – нужен всего лишь один ингредиент

Oreo и йогурт: гениальный рецепт домашнего мороженого, который удивит всех
1:14
Еда

Печенье Oreo — это не просто десерт, а настоящее лакомство, которое идеально дополняет вкус многих любимых сладостей. Оно прекрасно сочетается с чизкейками, помадками, шоколадом, трюфелями, тортами, вафлями, блинами и оладьями. А знаете ли вы, что из него получается восхитительное мороженое? Поэтому, когда наступает сезон этого холодного десерта, мы предлагаем вам приготовить мини-палочки мороженого с Oreo.

Мороженое
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мороженое

Ингредиенты (на 10-12 порций):

  • 1 упаковка печенья Oreo (крупно измельчить)
  • 2 стакана процеженного йогурта
  • 10-12 палочек для мороженого

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте йогурт венчиком до получения воздушной консистенции.
  2. Добавьте измельчённое печенье и аккуратно перемешайте ложкой.
  3. Разлейте смесь по формочкам для мороженого, вставьте палочки и поместите в морозильную камеру минимум на 4 часа.

Совет: Для более нежной текстуры можно добавить 100 мл сливок. Если хотите сделать мороженое ещё более сладким, влейте 100 мл подслащённого молока, советует bovary.gr.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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