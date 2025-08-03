Секрет итальянских поваров: зачем они льют уксус в воду для варки макарон

Простой, но эффективный совет стал вирусным в соцсетях и среди тех, кто стремится к совершенству на кухне: добавьте уксус в воду для варки макарон.
Этот метод, о котором многие не знали, помогает предотвратить слипание пасты, улучшить её текстуру и усилить вкус. Всё, что нужно сделать, — это влить столовую ложку уксуса на каждый литр воды перед тем, как поставить макароны вариться. Кислота в уксусе регулирует pH воды, предотвращая образование клейкого крахмала, который делает пасту липкой.
Влияет ли уксус на вкус пасты?
Уксус не только предотвращает слипание, но и добавляет лёгкую кислинку, которая делает блюдо более ярким и насыщенным. Для этого подойдут разные виды уксуса, но лучше использовать более мягкие, такие как яблочный или рисовый.
Этот совет работает с любыми видами пасты, включая пасту ручной работы и безглютеновые варианты, уточняет iefimerida.gr.
Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
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