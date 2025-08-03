Секрет итальянских поваров: зачем они льют уксус в воду для варки макарон

Макароны, как в ресторане: уксус — ваш помощник для идеальной варки

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой, но эффективный совет стал вирусным в соцсетях и среди тех, кто стремится к совершенству на кухне: добавьте уксус в воду для варки макарон.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Макароны с соусом

Этот метод, о котором многие не знали, помогает предотвратить слипание пасты, улучшить её текстуру и усилить вкус. Всё, что нужно сделать, — это влить столовую ложку уксуса на каждый литр воды перед тем, как поставить макароны вариться. Кислота в уксусе регулирует pH воды, предотвращая образование клейкого крахмала, который делает пасту липкой.

Влияет ли уксус на вкус пасты?

Уксус не только предотвращает слипание, но и добавляет лёгкую кислинку, которая делает блюдо более ярким и насыщенным. Для этого подойдут разные виды уксуса, но лучше использовать более мягкие, такие как яблочный или рисовый.

Этот совет работает с любыми видами пасты, включая пасту ручной работы и безглютеновые варианты, уточняет iefimerida.gr.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

