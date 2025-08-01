Томатный соус, который заменит кетчуп, аджику и даже пасту: один рецепт — много блюд

Сейчас начинается пора урожая, и дачные помидоры радуют своих хозяев невероятным вкусом и ароматом. Сегодня мы поделимся простым рецептом приготовления насыщенного томатного соуса, который прекрасно дополнит пасту, пиццу и множество других блюд.
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Черные томаты
Ингредиенты
1 кг свежих помидоров (лучше всего использовать плотные сорта)
2-3 зубчика чеснока
1 небольшая луковица
2-3 столовые ложки оливкового масла
Соль и перец по вкусу
Свежие травы (базилик, орегано, петрушка) — по желанию
Приготовление
Подготовка помидоров: помидоры тщательно промойте под холодной водой. Чтобы легко очистить их от кожицы, сделайте X-образные надрезы на верхушках и опустите в кипящую воду на 1-2 минуты. Затем сразу поместите их в холодную воду. Кожица легко снимется.
Нарезка: очистите помидоры от кожицы и нарежьте кубиками. Это позволит им быстрее вариться и распуститься.
Обжарка овощей: в сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, обжаривайте до золотистого цвета, чтобы они стали ароматными.
Варка соуса: добавьте нарезанные помидоры к луку и чесноку. Доведите до кипения, убавьте огонь и дайте соусу покипеть около 30-40 минут, периодически помешивая. Это позволит жидкости испариться, а соусу приобрести густую консистенцию.
Приправы: за 5-10 минут до окончания варки добавьте соль, перец и нарезанные свежие травы по вкусу.
Хранение: готовый томатный соус можно подавать немедленно или разложить по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике до нескольких недель.
Сейчас, когда на дачах созревают помидоры, самое время готовить из них нечто особенное. Этот базовый томатный соус получается густым, насыщенным и невероятно ароматным — он станет отличной основой для пасты, пиццы, лазаньи или рагу. А если закатать его в баночки, вы сможете наслаждаться вкусом лета даже зимой.
Не бойтесь экспериментировать: добавьте немного чили — получите пикантную версию, а с каплей бальзамического уксуса — лёгкую кислинку. Домашний соус всегда лучше магазинного — ведь вы точно знаете, что в нём только натуральные ингредиенты и ваша забота.
Уточнения
Томатный соус — овощной соус на основе томатов. Подаётся к самым разнообразным блюдам: выпечке, овощным, мясным, рыбным.