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Томатный соус, который заменит кетчуп, аджику и даже пасту: один рецепт — много блюд

Нарежьте помидоры и обжарьте с чесноком — получится густой соус для пасты
1:52
Еда

Сейчас начинается пора урожая, и дачные помидоры радуют своих хозяев невероятным вкусом и ароматом. Сегодня мы поделимся простым рецептом приготовления насыщенного томатного соуса, который прекрасно дополнит пасту, пиццу и множество других блюд.

Черные томаты
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Черные томаты

Ингредиенты

  • 1 кг свежих помидоров (лучше всего использовать плотные сорта)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 небольшая луковица
  • 2-3 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Свежие травы (базилик, орегано, петрушка) — по желанию

Приготовление

  1. Подготовка помидоров: помидоры тщательно промойте под холодной водой. Чтобы легко очистить их от кожицы, сделайте X-образные надрезы на верхушках и опустите в кипящую воду на 1-2 минуты. Затем сразу поместите их в холодную воду. Кожица легко снимется.
  2. Нарезка: очистите помидоры от кожицы и нарежьте кубиками. Это позволит им быстрее вариться и распуститься.
  3. Обжарка овощей: в сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, обжаривайте до золотистого цвета, чтобы они стали ароматными.
  4. Варка соуса: добавьте нарезанные помидоры к луку и чесноку. Доведите до кипения, убавьте огонь и дайте соусу покипеть около 30-40 минут, периодически помешивая. Это позволит жидкости испариться, а соусу приобрести густую консистенцию.
  5. Приправы: за 5-10 минут до окончания варки добавьте соль, перец и нарезанные свежие травы по вкусу.
  6. Хранение: готовый томатный соус можно подавать немедленно или разложить по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике до нескольких недель.

Домашний томатный соус: просто, ароматно, по-летнему

Сейчас, когда на дачах созревают помидоры, самое время готовить из них нечто особенное. Этот базовый томатный соус получается густым, насыщенным и невероятно ароматным — он станет отличной основой для пасты, пиццы, лазаньи или рагу. А если закатать его в баночки, вы сможете наслаждаться вкусом лета даже зимой.

Не бойтесь экспериментировать: добавьте немного чили — получите пикантную версию, а с каплей бальзамического уксуса — лёгкую кислинку. Домашний соус всегда лучше магазинного — ведь вы точно знаете, что в нём только натуральные ингредиенты и ваша забота.

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов. Подаётся к самым разнообразным блюдам: выпечке, овощным, мясным, рыбным.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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