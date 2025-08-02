Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что пить вместо кофе: 5 напитков, которые пробуждают тело и делают кожу сияющей
Профессор Джозеф Фрэнк: гормональный сбой может мешать похудению при ожирении
Учёные предупреждают: ChatGPT снижает навыки критического мышления
Физическая активность у детей стимулирует циркуляцию иммунных клеток
Расстояние до зала влияет на регулярность тренировок — отмечают тренеры
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД

Не жарьте картофель фри, пока не узнаете это! 3 секрета превращения в ресторанное блюдо

Эксперты рассказали, как приготовить дома картофель фри ресторанного качества
2:12
Еда

Замороженный картофель фри — это удобный и быстрый способ получить вкусный гарнир, но с помощью нескольких простых приёмов можно превратить его в хрустящее и аппетитное блюдо ресторанного уровня.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

1. Использование фритюрницы

Фритюрница — отличный способ приготовить замороженный картофель фри. Она позволяет добиться хрустящей корочки без лишнего жира. Разогрейте фритюрницу до 200 °C. Равномерно распределите картофель по корзине фритюрницы и, если хотите более хрустящую корочку, слегка сбрызните его растительным маслом. Готовьте 12-15 минут, переворачивая картофель через минуту. В результате вы получите золотистый и лёгкий картофель фри.

2. Замена растительного масла сливочным

Для более насыщенного вкуса можно заменить растительное масло сливочным. Растопите масло на сковороде или в духовке и добавьте картофель. Этот метод придаст картофелю более изысканный и насыщенный вкус, который понравится вашим гостям.

3. Добавление чеснока и зелени

После запекания или жарки можно добавить измельчённый чеснок и свежую зелень, например, петрушку или розмарин. Это придаст картофелю дополнительный вкус и аромат. Этот метод подходит как для запечённого, так и для жареного картофеля.

4. Приправление лимонной цедрой

Чтобы придать картофелю цитрусовый аромат и сбалансировать жирность, смешайте лимонную цедру с мелко помолотой солью и приправьте картофель сразу после запекания. Этот свежий аромат удивит даже самых взыскательных гурманов.

5. Приготовление в один слой

Чтобы картофель был хрустящим снаружи и мягким внутри, важно готовить его в один слой. Это касается как духовки, так и фритюрницы с конвекцией. Разогрейте духовку до 220 °C и переворачивайте картофель в середине приготовления для равномерной текстуры, советует pizzalabpraha.cz.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Затерянный мир Амазонки: гора, которая хранит тайны, пугающие археологов
Наука и техника
Затерянный мир Амазонки: гора, которая хранит тайны, пугающие археологов Аудио 
Демонстрация живота кошкой — это жест доверия, а не приглашение к поглаживанию
Домашние животные
Демонстрация живота кошкой — это жест доверия, а не приглашение к поглаживанию Аудио 
Популярное
Гигантская акула весом 7,5 центнера: новая сенсация в мире океанских исследований

Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.

Гигантская большая белая акула длиной 7,5 центнера обнаружена у побережья Нантакета
Необычные акулы замечены у Калифорнии — мир на пороге открытия
Глубоководный сюрприз: мутанты с плавниками как крылья и черной кожей — новая акула-убийца
Не рискуй: 6 китайских машин с пробегом, от которых лучше держаться подальше
Мини-собака, с которой не скучно: как ухаживать за тойпуделем и избежать проблем
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Хозяева в растерянности: кот всегда голоден, но дело совсем не в еде
Скандал в семье Дмитрия Диброва: Собчак раскрыла шокирующую правду
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Последние материалы
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа
Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики
Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.