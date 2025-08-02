Не жарьте картофель фри, пока не узнаете это! 3 секрета превращения в ресторанное блюдо

Эксперты рассказали, как приготовить дома картофель фри ресторанного качества

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Замороженный картофель фри — это удобный и быстрый способ получить вкусный гарнир, но с помощью нескольких простых приёмов можно превратить его в хрустящее и аппетитное блюдо ресторанного уровня.

Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель фри

1. Использование фритюрницы

Фритюрница — отличный способ приготовить замороженный картофель фри. Она позволяет добиться хрустящей корочки без лишнего жира. Разогрейте фритюрницу до 200 °C. Равномерно распределите картофель по корзине фритюрницы и, если хотите более хрустящую корочку, слегка сбрызните его растительным маслом. Готовьте 12-15 минут, переворачивая картофель через минуту. В результате вы получите золотистый и лёгкий картофель фри.

2. Замена растительного масла сливочным

Для более насыщенного вкуса можно заменить растительное масло сливочным. Растопите масло на сковороде или в духовке и добавьте картофель. Этот метод придаст картофелю более изысканный и насыщенный вкус, который понравится вашим гостям.

3. Добавление чеснока и зелени

После запекания или жарки можно добавить измельчённый чеснок и свежую зелень, например, петрушку или розмарин. Это придаст картофелю дополнительный вкус и аромат. Этот метод подходит как для запечённого, так и для жареного картофеля.

4. Приправление лимонной цедрой

Чтобы придать картофелю цитрусовый аромат и сбалансировать жирность, смешайте лимонную цедру с мелко помолотой солью и приправьте картофель сразу после запекания. Этот свежий аромат удивит даже самых взыскательных гурманов.

5. Приготовление в один слой

Чтобы картофель был хрустящим снаружи и мягким внутри, важно готовить его в один слой. Это касается как духовки, так и фритюрницы с конвекцией. Разогрейте духовку до 220 °C и переворачивайте картофель в середине приготовления для равномерной текстуры, советует pizzalabpraha.cz.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

