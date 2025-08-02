Сухари — в отставку: овсянка объявила гастрономическую революцию

Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица — один из самых популярных источников белка благодаря своей доступности и универсальности в приготовлении. Обжаренная в панировке курица особенно любима, когда хочется разнообразить привычные блюда.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курица в панировке

Для создания хрустящей корочки обычно используют панировочные сухари панко, но есть отличная альтернатива — овсянка. Она не только придаст блюду хрустящую текстуру, но и сделает его более полезным и богатым белком.

Как приготовить курицу в овсяной панировке?

Для этого вам нужно обвалять курицу в овсяной муке, затем в яйце и овсяных хлопьях. Это создаст хрустящую корочку. Не забудьте заранее приправить курицу, чтобы она была ароматной. Также можно добавить горчицу и специи к яйцу для усиления вкуса. Для более здорового варианта приготовления используйте аэрофритюрницу вместо жарки, советует tudogostoso. com.br.

Ингредиенты:

4 тонких куриных филе

1 яйцо

Сок 1 лимона

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

1 чашка овсяных хлопьев

1 чашка овсяной муки

1 чайная ложка горчицы

1 чайная ложка паприки

Способ приготовления:

Приправьте куриное филе солью, черным перцем и лимонным соком. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут. Если хотите, добавьте горчицу и паприку в яйцо и перемешайте. Обваляйте курицу в овсяной муке, затем окуните в яйцо и снова обваляйте в овсяных хлопьях. Слегка прижмите курицу руками, чтобы овсянка хорошо прилипла. Разогрейте аэрофритюрницу до максимальной температуры и запекайте курицу около 20 минут, переворачивая её в середине приготовления.

Подавайте готовое блюдо по своему вкусу.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

