Сухари — в отставку: овсянка объявила гастрономическую революцию

Курица — один из самых популярных источников белка благодаря своей доступности и универсальности в приготовлении. Обжаренная в панировке курица особенно любима, когда хочется разнообразить привычные блюда.
Для создания хрустящей корочки обычно используют панировочные сухари панко, но есть отличная альтернатива — овсянка. Она не только придаст блюду хрустящую текстуру, но и сделает его более полезным и богатым белком.
Как приготовить курицу в овсяной панировке?
Для этого вам нужно обвалять курицу в овсяной муке, затем в яйце и овсяных хлопьях. Это создаст хрустящую корочку. Не забудьте заранее приправить курицу, чтобы она была ароматной. Также можно добавить горчицу и специи к яйцу для усиления вкуса. Для более здорового варианта приготовления используйте аэрофритюрницу вместо жарки, советует tudogostoso. com.br.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Подавайте готовое блюдо по своему вкусу.
Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.
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