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Сухари — в отставку: овсянка объявила гастрономическую революцию

Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
1:56
Еда

Курица — один из самых популярных источников белка благодаря своей доступности и универсальности в приготовлении. Обжаренная в панировке курица особенно любима, когда хочется разнообразить привычные блюда.

Курица в панировке
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курица в панировке

Для создания хрустящей корочки обычно используют панировочные сухари панко, но есть отличная альтернатива — овсянка. Она не только придаст блюду хрустящую текстуру, но и сделает его более полезным и богатым белком.

Как приготовить курицу в овсяной панировке?

Для этого вам нужно обвалять курицу в овсяной муке, затем в яйце и овсяных хлопьях. Это создаст хрустящую корочку. Не забудьте заранее приправить курицу, чтобы она была ароматной. Также можно добавить горчицу и специи к яйцу для усиления вкуса. Для более здорового варианта приготовления используйте аэрофритюрницу вместо жарки, советует tudogostoso. com.br.

Ингредиенты:

  • 4 тонких куриных филе
  • 1 яйцо
  • Сок 1 лимона
  • Соль по вкусу
  • Черный перец по вкусу
  • 1 чашка овсяных хлопьев
  • 1 чашка овсяной муки
  • 1 чайная ложка горчицы
  • 1 чайная ложка паприки

Способ приготовления:

  1. Приправьте куриное филе солью, черным перцем и лимонным соком. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут.
  2. Если хотите, добавьте горчицу и паприку в яйцо и перемешайте.
  3. Обваляйте курицу в овсяной муке, затем окуните в яйцо и снова обваляйте в овсяных хлопьях.
  4. Слегка прижмите курицу руками, чтобы овсянка хорошо прилипла.
  5. Разогрейте аэрофритюрницу до максимальной температуры и запекайте курицу около 20 минут, переворачивая её в середине приготовления.

Подавайте готовое блюдо по своему вкусу.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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