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Этот пирог настолько универсален, что может заменить ужин, обед и завтрак одновременно

Семейный способ сделать пирог лёгким и пышным: взбейте яйца с маслом и солью
2:59
Еда

Пирог, приготовленный в блендере, — это универсальный рецепт, который позволяет создать вкусное блюдо из того, что у вас уже есть дома. Однако, чтобы пирог получился лёгким и пышным, мой семейный секрет — хорошо взбить яйца с маслом и солью перед смешиванием с остальными ингредиентами. Это придаёт пирогу особую текстуру и вкус. Ознакомьтесь с полным рецептом и узнайте, как сделать ваш пирог ещё вкуснее.

Пирог
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог

Ингредиенты для теста:

  • 3 яйца
  • полтора стакана (120 мл) масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1 стакан (250 мл) молока (или воды, растительного молока)
  • 2 стакана (250 г) пшеничной муки
  • 1 ст. л. разрыхлителя
  • Зелёный лук (по желанию)

Начинка (по желанию):

  • 150 г рубленой ветчины
  • 150 г сыра моцарелла
  • 1 маленькая луковица
  • 1 нарезанный помидор
  • Кукуруза, горох, оливки, сердцевина пальмы, тёртая морковь (по желанию)
  • Соль, перец, орегано по вкусу

Совет: используйте все доступные продукты! Подойдут: курица, говяжий фарш, пепперони, брокколи или остатки обеда.

Приготовление пышного пирога:

  1. Смешайте начинку: Измельчите ингредиенты и приправьте солью, перцем и орегано. При желании добавьте сливочный сыр или сметану для кремовой текстуры. Оставьте начинку на время.
  2. Приготовьте тесто: В миске тщательно взбейте яйца с маслом и солью. Взбивайте до тех пор, пока смесь не станет лёгкой и воздушной.
    Добавьте молоко и перемешайте до однородности. Постепенно вводите муку, перемешивая до получения однородного теста.
    Добавьте петрушку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте. Совет: Если используете блендер, сначала взбейте жидкие ингредиенты, а затем добавляйте муку и разрыхлитель до однородной массы. Не взбивайте слишком долго.
  3. Соберите пирог: Смажьте форму для выпечки (25х20 см) маслом и присыпьте мукой. Вылейте половину теста в форму. Равномерно распределите начинку. Покройте оставшимся тестом. Если тесто не закрывает начинку полностью, это не страшно.
  4. Выпекайте: Посыпьте поверхность тёртым сыром и орегано (по желанию). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым.

Идеи для вариаций

  • Замените ветчину на курицу, тунец или грибы.
  • Добавьте сыр Минас или сливочный сыр для кремовой текстуры.
  • Включите в начинку варёные или тушёные овощи для питательности, рекомендует tudogostoso. com.br.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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