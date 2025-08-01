Этот пирог настолько универсален, что может заменить ужин, обед и завтрак одновременно

Семейный способ сделать пирог лёгким и пышным: взбейте яйца с маслом и солью

2:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог, приготовленный в блендере, — это универсальный рецепт, который позволяет создать вкусное блюдо из того, что у вас уже есть дома. Однако, чтобы пирог получился лёгким и пышным, мой семейный секрет — хорошо взбить яйца с маслом и солью перед смешиванием с остальными ингредиентами. Это придаёт пирогу особую текстуру и вкус. Ознакомьтесь с полным рецептом и узнайте, как сделать ваш пирог ещё вкуснее.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог

Ингредиенты для теста:

3 яйца

полтора стакана (120 мл) масла

1 ч. л. соли

1 стакан (250 мл) молока (или воды, растительного молока)

2 стакана (250 г) пшеничной муки

1 ст. л. разрыхлителя

Зелёный лук (по желанию)

Начинка (по желанию):

150 г рубленой ветчины

150 г сыра моцарелла

1 маленькая луковица

1 нарезанный помидор

Кукуруза, горох, оливки, сердцевина пальмы, тёртая морковь (по желанию)

Соль, перец, орегано по вкусу

Совет: используйте все доступные продукты! Подойдут: курица, говяжий фарш, пепперони, брокколи или остатки обеда.

Приготовление пышного пирога:

Смешайте начинку: Измельчите ингредиенты и приправьте солью, перцем и орегано. При желании добавьте сливочный сыр или сметану для кремовой текстуры. Оставьте начинку на время. Приготовьте тесто: В миске тщательно взбейте яйца с маслом и солью. Взбивайте до тех пор, пока смесь не станет лёгкой и воздушной.

Добавьте молоко и перемешайте до однородности. Постепенно вводите муку, перемешивая до получения однородного теста.

Добавьте петрушку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте. Совет: Если используете блендер, сначала взбейте жидкие ингредиенты, а затем добавляйте муку и разрыхлитель до однородной массы. Не взбивайте слишком долго. Соберите пирог: Смажьте форму для выпечки (25х20 см) маслом и присыпьте мукой. Вылейте половину теста в форму. Равномерно распределите начинку. Покройте оставшимся тестом. Если тесто не закрывает начинку полностью, это не страшно. Выпекайте: Посыпьте поверхность тёртым сыром и орегано (по желанию). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут, пока верх не станет золотисто-коричневым.

Идеи для вариаций

Замените ветчину на курицу, тунец или грибы.

Добавьте сыр Минас или сливочный сыр для кремовой текстуры.

Включите в начинку варёные или тушёные овощи для питательности, рекомендует tudogostoso. com.br.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

