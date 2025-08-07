Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галкин* госпитализирован после ДТП с велосипедом в Юрмале
Европейские отели выступили против Booking.com: иск на миллиарды
Жена Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим
Учёные США: быстрая ходьба 15 минут в день снижает риск смерти на 20%
Палеонтологи описали новый вид плезиозавра из окаменелости 1978 года в Германии
Неправильная планка и становая тяга увеличивают риск травм
Подкормка тыквы в августе: дачникам советуют использовать золу и травяной настой
Учёные Бристоля раскрыли тактики охоты тероподов по строению черепа
Чемоданы можно использовать как декоративные контейнеры для хранения вещей

Один варёный овощ делает сырники пышными и устойчивыми — даже без кулинарного опыта

Отварной картофель делает сырники пышнее и сохраняет форму при жарке
1:24
Еда

Пышные, мягкие сырники — мечта каждого, кто хоть раз их готовил. Но добиться нужной текстуры бывает непросто: у одних получается идеально с первого раза, у других — никак. И дело тут вовсе не в кулинарной удаче.

Солёные сырники с зелёным луком и сметаной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солёные сырники с зелёным луком и сметаной

В чём секрет пышных сырников

Чтобы творожные лепёшки были воздушными и не теряли форму, к творогу стоит добавить один неожиданный ингредиент — отварной картофель. Да-да, обычная картофелина способна превратить ваши сырники в настоящее лакомство.

Почему картошка работает

  • она делает массу более пластичной

  • помогает сохранить форму при жарке

  • придаёт воздушность без излишней рыхлости

  • не влияет на вкус — остаётся нейтральной

Как добавить картофель

Сварите одну среднюю картофелину, размягчите её до пюреобразного состояния и смешайте с творогом. Далее добавьте:

  • 1 яйцо

  • немного муки

  • сахар — по вкусу

  • ванилин и щепотку соли

Сформируйте сырники и обжаривайте на сковороде до румяной корочки. Они сразу начнут "расти" и не расплывутся — именно такой эффект даёт картофель в составе.

С добавлением картофеля сырники становятся стабильнее и нежнее без лишних усилий. Это простой лайфхак, который стоит попробовать, особенно если с классическим рецептом не всегда везло.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Последние материалы
Творожный сыр делают из замороженного кефира без лишних добавок
Для подготовки ягодных кустов к зиме используют золу, биогумус и сульфат калия
Суд оштрафовал Ираклия Пирцхалаву за избиение Гребенщикова на футбольном фестивале
Собаки формируют образ жизни и привычки владельцев — итоги исследования
Алексей Учитель снимает фильм о Шостаковиче: Данила Козловский получил роль
Отказ от сладких напитков помогает похудеть без дополнительных усилий
Франция оценивает ущерб винодельческим плантациям от масштабных пожаров
В мире насчитывается более миллиарда человек с ожирением — исследование
IIHS связал рост смертности пешеходов в США с ухудшением обзора у SUV
Смешайте мёд с лимонным соком, чтобы приготовить увлажняющий скраб для кожи, — совет косметологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.