Один варёный овощ делает сырники пышными и устойчивыми — даже без кулинарного опыта

Отварной картофель делает сырники пышнее и сохраняет форму при жарке

Пышные, мягкие сырники — мечта каждого, кто хоть раз их готовил. Но добиться нужной текстуры бывает непросто: у одних получается идеально с первого раза, у других — никак. И дело тут вовсе не в кулинарной удаче.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солёные сырники с зелёным луком и сметаной

В чём секрет пышных сырников

Чтобы творожные лепёшки были воздушными и не теряли форму, к творогу стоит добавить один неожиданный ингредиент — отварной картофель. Да-да, обычная картофелина способна превратить ваши сырники в настоящее лакомство.

Почему картошка работает

она делает массу более пластичной

помогает сохранить форму при жарке

придаёт воздушность без излишней рыхлости

не влияет на вкус — остаётся нейтральной

Как добавить картофель

Сварите одну среднюю картофелину, размягчите её до пюреобразного состояния и смешайте с творогом. Далее добавьте:

1 яйцо

немного муки

сахар — по вкусу

ванилин и щепотку соли

Сформируйте сырники и обжаривайте на сковороде до румяной корочки. Они сразу начнут "расти" и не расплывутся — именно такой эффект даёт картофель в составе.

С добавлением картофеля сырники становятся стабильнее и нежнее без лишних усилий. Это простой лайфхак, который стоит попробовать, особенно если с классическим рецептом не всегда везло.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

