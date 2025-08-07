Покупной сыр дороже и хуже: этот рецепт из кефира сэкономит вам деньги и впечатлит вкусом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Кисломолочные продукты полезны, универсальны и легко вписываются в повседневное питание. Один из самых популярных вариантов — творожный сыр. Его можно намазать на хлеб, добавить в выпечку или использовать как основу для соусов и намазок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куриные рулетики с черёмухой и творожным сыром

Домашний творожный сыр из кефира

Готовится такой сыр очень просто — без лишних добавок и сложных процессов. Он получается мягким, свежим и полностью натуральным. Отличная альтернатива покупному варианту.

Ингредиенты

  • кефир (не менее 2,5% жирности) — 1 литр

  • соль — по вкусу

  • укроп, чеснок — по желанию

Пошаговый рецепт

  1. Положите пакет с кефиром в морозилку на 8-10 часов до полного застывания.

  2. Разрежьте упаковку и переложите замёрзшую массу в дуршлаг с марлей.

  3. Установите дуршлаг над кастрюлей — туда будет стекать сыворотка.

  4. Уберите конструкцию в холодильник на 6-8 часов.

  5. Готовый сыр достаньте из марли и переложите в чистую ёмкость. Сыворотку можно сохранить для выпечки или блинов.

По желанию в готовый сыр можно добавить измельчённый чеснок или свежую зелень — получится ароматная намазка. Храните продукт в холодильнике, в герметичной банке, не более 5 дней.

Такой сыр не только вкусен, но и позволяет контролировать состав — без консервантов и лишней соли. Отличный способ сделать привычный завтрак полезнее и разнообразнее.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Напиток белого цвета, возможно небольшое содержание углекислоты.

