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Хотите вкусно и без лишнего? Эта запеканка даст фору сырникам и не испачкает плиту

Запеканка из творога без муки и манки: простой рецепт на завтрак
1:26
Еда

Творожные блюда — отличный вариант для завтрака: они сытные, полезные и при этом не требуют сложных ингредиентов. Если у вас нет манки или муки, не беда — можно приготовить нежную творожную запеканку и без них.

Клубничный пирог
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный пирог

Чем хороша эта запеканка

Готовится она быстро, получается лёгкой и воздушной, а дополнения вроде сухофруктов, корицы или ванили придают ей индивидуальность. Отличный способ начать день с чего-то вкусного и полезного.

Что понадобится

  • творог (5% жирности) — 400 г

  • яйца — 2 шт.

  • сметана (10% жирности) — 2 ст. ложки

  • сахар — по вкусу

  • ванилин, корица, сухофрукты или ягоды — по вкусу

Как готовить

  1. Протрите творог через сито.

  2. Взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены.

  3. Добавьте творог и сметану, перемешайте до однородности.

  4. Введите пряности, ягоды или сухофрукты — по вкусу.

  5. Переложите массу в форму, смазанную маслом, разровняйте.

  6. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке до румяной корочки.

  7. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Такую запеканку можно подать и тёплой, и охлаждённой. Она подойдёт и для детского завтрака, и для лёгкого десерта — простая альтернатива сырникам без лишнего масла и возни на сковороде.

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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