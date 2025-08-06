Хотите вкусно и без лишнего? Эта запеканка даст фору сырникам и не испачкает плиту

Творожные блюда — отличный вариант для завтрака: они сытные, полезные и при этом не требуют сложных ингредиентов. Если у вас нет манки или муки, не беда — можно приготовить нежную творожную запеканку и без них.
Готовится она быстро, получается лёгкой и воздушной, а дополнения вроде сухофруктов, корицы или ванили придают ей индивидуальность. Отличный способ начать день с чего-то вкусного и полезного.
творог (5% жирности) — 400 г
яйца — 2 шт.
сметана (10% жирности) — 2 ст. ложки
сахар — по вкусу
ванилин, корица, сухофрукты или ягоды — по вкусу
Протрите творог через сито.
Взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены.
Добавьте творог и сметану, перемешайте до однородности.
Введите пряности, ягоды или сухофрукты — по вкусу.
Переложите массу в форму, смазанную маслом, разровняйте.
Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке до румяной корочки.
Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Такую запеканку можно подать и тёплой, и охлаждённой. Она подойдёт и для детского завтрака, и для лёгкого десерта — простая альтернатива сырникам без лишнего масла и возни на сковороде.
Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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