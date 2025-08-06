Хотите вкусно и без лишнего? Эта запеканка даст фору сырникам и не испачкает плиту

Запеканка из творога без муки и манки: простой рецепт на завтрак

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожные блюда — отличный вариант для завтрака: они сытные, полезные и при этом не требуют сложных ингредиентов. Если у вас нет манки или муки, не беда — можно приготовить нежную творожную запеканку и без них.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный пирог

Чем хороша эта запеканка

Готовится она быстро, получается лёгкой и воздушной, а дополнения вроде сухофруктов, корицы или ванили придают ей индивидуальность. Отличный способ начать день с чего-то вкусного и полезного.

Что понадобится

творог (5% жирности) — 400 г

яйца — 2 шт.

сметана (10% жирности) — 2 ст. ложки

сахар — по вкусу

ванилин, корица, сухофрукты или ягоды — по вкусу

Как готовить

Протрите творог через сито. Взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены. Добавьте творог и сметану, перемешайте до однородности. Введите пряности, ягоды или сухофрукты — по вкусу. Переложите массу в форму, смазанную маслом, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке до румяной корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Такую запеканку можно подать и тёплой, и охлаждённой. Она подойдёт и для детского завтрака, и для лёгкого десерта — простая альтернатива сырникам без лишнего масла и возни на сковороде.

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

