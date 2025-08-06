Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таксисты Мадрида едят за рулём из-за плотного графика — таксист Хосе Луис Алонсо
Александр Невзоров* заявил об отсутствии русской культуры и назвал Запад своей родиной
Брэд Питт купил особняк за 12 млн долларов у гитариста The Killers — детали сделки
Interia: Россия начала применять Су-57 против ВСУ группами и с новым вооружением
Современный интерьер допускает размещение искусства в душе, нишах и на потолке
Шишки помогают сохранить влагу в почве и отпугнуть улиток — приём дачников
НИИ рыбного хозяйства и океанографии: в Японском море запасы крабов заметно выросли
Собаки чувствуют страх человека — это вызывает у них настороженность
Диетолог Тхань Тхань Нгуен назвала булгур, гречку и ячмень продуктами с высоким содержанием белка

Не только на завтрак: с чем есть творог, чтобы он стал настоящим суперфудом

Сколько творога можно есть ежедневно — рекомендации для детей и взрослых
1:18
Еда

Если вы любите творог и часто включаете его в рацион, важно знать, как правильно его употреблять. Этот продукт может быть полезным, но при некоторых условиях.

творог
Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
творог

Можно ли есть творог каждый день

Да, творог допустимо есть ежедневно, если нет индивидуальных противопоказаний. Но важно соблюдать разумные нормы:

  • взрослым — до 200 г в день

  • детям до года — не более 20 г

  • детям старше года — 60-100 г

Также стоит учитывать жирность: лучше отдавать предпочтение творогу с содержанием жира 5-9%. Изделия с высокой жирностью (12-23%) рекомендуется есть реже.

С чем сочетать творог

Чтобы усилить пользу продукта и сделать его вкус интереснее, добавляйте:

  • свежие или замороженные ягоды

  • фрукты (яблоки, бананы, груши)

  • мелко нарезанную зелень

  • натуральный мёд или орехи — по желанию

Такие сочетания делают творог не только вкуснее, но и способствуют лучшему усвоению кальция и белка.

Творог — универсальный продукт, который легко вписывается как в сладкие, так и в несладкие блюда. Главное — не переедать и выбирать качественный вариант без лишних добавок.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени
Авто
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину Любовь Степушова
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Interia: Россия начала применять Су-57 против ВСУ группами и с новым вооружением
Сколько творога можно есть ежедневно — рекомендации для детей и взрослых
Современный интерьер допускает размещение искусства в душе, нишах и на потолке
Шишки помогают сохранить влагу в почве и отпугнуть улиток — приём дачников
НИИ рыбного хозяйства и океанографии: в Японском море запасы крабов заметно выросли
Собаки чувствуют страх человека — это вызывает у них настороженность
Диетолог Тхань Тхань Нгуен назвала булгур, гречку и ячмень продуктами с высоким содержанием белка
Метод Савченко из МФТИ сократил ошибки спутниковой навигации до 26 метров
Самое толстое дерево в мире: кипарис в Мексике признан памятником ЮНЕСКО
Соседов объяснил, где должна выступать Буланова на фоне мемов с подтанцовкой звезды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.