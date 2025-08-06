Не только на завтрак: с чем есть творог, чтобы он стал настоящим суперфудом

Сколько творога можно есть ежедневно — рекомендации для детей и взрослых

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите творог и часто включаете его в рацион, важно знать, как правильно его употреблять. Этот продукт может быть полезным, но при некоторых условиях.

Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ творог

Можно ли есть творог каждый день

Да, творог допустимо есть ежедневно, если нет индивидуальных противопоказаний. Но важно соблюдать разумные нормы:

взрослым — до 200 г в день

детям до года — не более 20 г

детям старше года — 60-100 г

Также стоит учитывать жирность: лучше отдавать предпочтение творогу с содержанием жира 5-9%. Изделия с высокой жирностью (12-23%) рекомендуется есть реже.

С чем сочетать творог

Чтобы усилить пользу продукта и сделать его вкус интереснее, добавляйте:

свежие или замороженные ягоды

фрукты (яблоки, бананы, груши)

мелко нарезанную зелень

натуральный мёд или орехи — по желанию

Такие сочетания делают творог не только вкуснее, но и способствуют лучшему усвоению кальция и белка.

Творог — универсальный продукт, который легко вписывается как в сладкие, так и в несладкие блюда. Главное — не переедать и выбирать качественный вариант без лишних добавок.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

