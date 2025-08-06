Не только на завтрак: с чем есть творог, чтобы он стал настоящим суперфудом

Если вы любите творог и часто включаете его в рацион, важно знать, как правильно его употреблять. Этот продукт может быть полезным, но при некоторых условиях.
Да, творог допустимо есть ежедневно, если нет индивидуальных противопоказаний. Но важно соблюдать разумные нормы:
взрослым — до 200 г в день
детям до года — не более 20 г
детям старше года — 60-100 г
Также стоит учитывать жирность: лучше отдавать предпочтение творогу с содержанием жира 5-9%. Изделия с высокой жирностью (12-23%) рекомендуется есть реже.
Чтобы усилить пользу продукта и сделать его вкус интереснее, добавляйте:
свежие или замороженные ягоды
фрукты (яблоки, бананы, груши)
мелко нарезанную зелень
натуральный мёд или орехи — по желанию
Такие сочетания делают творог не только вкуснее, но и способствуют лучшему усвоению кальция и белка.
Творог — универсальный продукт, который легко вписывается как в сладкие, так и в несладкие блюда. Главное — не переедать и выбирать качественный вариант без лишних добавок.
Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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