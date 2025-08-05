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Одна ошибка делает спагетти липкими и пресными — и это вовсе не соус, как вы думали

Поломанные спагетти слипаются и развариваются сильнее обычных
1:15
Еда

Многие люди продолжают ломать спагетти перед варкой, считая это удобным решением. Но на деле это грубая ошибка, которая портит как вкус блюда, так и его подачу.

Почему нельзя ломать спагетти

На первый взгляд кажется, что короткие макароны проще есть. Но именно целые спагетти правильно наматываются на вилку с ложкой — это не только удобно, но и помогает избежать капель соуса на одежде.

Кроме того, при поломке нарушается структура макарон. Это влияет не только на форму, но и на консистенцию после варки.

Что происходит с поломанными макаронами

  • Они чаще слипаются из-за активного выделения крахмала.

  • Могут развариться и потерять текстуру.

  • Выглядят неаккуратно и теряют презентабельность.

Наконец, в Италии ломать спагетти — почти кулинарное табу. Считается, что это признак неуважения к традициям и даже плохой знак: по поверьям, такой жест может принести неудачу семье.

Чтобы получить вкусное, красивое и уважаемое блюдо — просто оставьте спагетти целыми. Варите их в широкой кастрюле и перемешивайте аккуратно, не ломая — результат будет куда приятнее.

Уточнения

Спаге́тти - итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50-75 см и диаметром около 2 мм.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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