Завтрак, который пахнет детством: пышки с хрустящей корочкой из самых простых продуктов

Пышки на сковороде делают из теста с кефиром и подают тёплыми

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете простой и проверенный рецепт домашней выпечки — попробуйте приготовить пышки на кефире. Они получаются мягкими, ароматными и напоминают вкус детства. А главное — готовятся из самых обычных продуктов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пончик

Что понадобится

кефир — 1 стакан

яйцо — 1 шт.

сахар — 3 ст. ложки

соль — 0,25 ч. ложки

сода — 0,5 ч. ложки

мука — 300 г

Пошаговый рецепт пышек

В миске соедините яйцо, кефир, сахар и соль. Хорошо перемешайте до однородности. Добавьте соду, предварительно погашенную уксусом. Постепенно введите просеянную муку и замесите мягкое тесто — оно может слегка липнуть к рукам. Дайте тесту постоять 20 минут. Посыпьте руки мукой, разделите тесто на части и сформируйте пышки любой формы. Обжаривайте в растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые изделия можно посыпать сахарной пудрой.

Такие пышки идеально подходят для завтрака или чаепития. Ароматные, пышные и в меру сладкие — они обязательно понравятся и детям, и взрослым. Главное — не забыть подать их тёплыми, с вареньем или сгущёнкой.

Уточнения

Сгущённое молоко́ - пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

