Завтрак, который пахнет детством: пышки с хрустящей корочкой из самых простых продуктов

Если вы ищете простой и проверенный рецепт домашней выпечки — попробуйте приготовить пышки на кефире. Они получаются мягкими, ароматными и напоминают вкус детства. А главное — готовятся из самых обычных продуктов.
кефир — 1 стакан
яйцо — 1 шт.
сахар — 3 ст. ложки
соль — 0,25 ч. ложки
сода — 0,5 ч. ложки
мука — 300 г
В миске соедините яйцо, кефир, сахар и соль. Хорошо перемешайте до однородности.
Добавьте соду, предварительно погашенную уксусом.
Постепенно введите просеянную муку и замесите мягкое тесто — оно может слегка липнуть к рукам.
Дайте тесту постоять 20 минут.
Посыпьте руки мукой, разделите тесто на части и сформируйте пышки любой формы.
Обжаривайте в растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые изделия можно посыпать сахарной пудрой.
Такие пышки идеально подходят для завтрака или чаепития. Ароматные, пышные и в меру сладкие — они обязательно понравятся и детям, и взрослым. Главное — не забыть подать их тёплыми, с вареньем или сгущёнкой.
Сгущённое молоко́ - пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.
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