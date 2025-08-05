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Завтрак, который пахнет детством: пышки с хрустящей корочкой из самых простых продуктов

Пышки на сковороде делают из теста с кефиром и подают тёплыми
1:26
Еда

Если вы ищете простой и проверенный рецепт домашней выпечки — попробуйте приготовить пышки на кефире. Они получаются мягкими, ароматными и напоминают вкус детства. А главное — готовятся из самых обычных продуктов.

Пончик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пончик

Что понадобится

  • кефир — 1 стакан

  • яйцо — 1 шт.

  • сахар — 3 ст. ложки

  • соль — 0,25 ч. ложки

  • сода — 0,5 ч. ложки

  • мука — 300 г

Пошаговый рецепт пышек

  1. В миске соедините яйцо, кефир, сахар и соль. Хорошо перемешайте до однородности.

  2. Добавьте соду, предварительно погашенную уксусом.

  3. Постепенно введите просеянную муку и замесите мягкое тесто — оно может слегка липнуть к рукам.

  4. Дайте тесту постоять 20 минут.

  5. Посыпьте руки мукой, разделите тесто на части и сформируйте пышки любой формы.

  6. Обжаривайте в растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

  7. Готовые изделия можно посыпать сахарной пудрой.

Такие пышки идеально подходят для завтрака или чаепития. Ароматные, пышные и в меру сладкие — они обязательно понравятся и детям, и взрослым. Главное — не забыть подать их тёплыми, с вареньем или сгущёнкой.

Уточнения

Сгущённое молоко́ - пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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