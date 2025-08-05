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Эти котлеты не успевают остыть — секрет в необычном ингредиенте из холодильника

Томатный сок в фарше делает котлеты сочнее и снижает жирность блюда
1:27
Еда

Хлеб, лук, картофель, яйцо — эти ингредиенты давно стали классикой для котлетного фарша. Но есть один неожиданный компонент, который способен улучшить вкус и текстуру блюда — томатный сок.

Пожарские котлеты
Фото: Design by Freepick by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожарские котлеты

Почему стоит попробовать томат в фарше

Томатный сок делает котлеты не только вкуснее, но и сочнее. Он усиливает аромат и улучшает структуру мясной массы. Кроме того, такая добавка особенно хороша, если вы хотите снизить жирность блюда.

Сколько сока нужно

Чтобы не переборщить, придерживайтесь простой пропорции: на 1 кг мяса — не больше 150 мл сока. Важно использовать густой и насыщенный напиток — он лучше связывается с фаршем и не делает массу жидкой.

Чем заменить сок

Если густого томатного сока нет под рукой, есть альтернатива: очистите от кожуры пару спелых помидоров и измельчите мякоть в пюре. Получится идеальная замена, при этом полностью натуральная.

Что получится в итоге

  • Свиные котлеты станут менее жирными и легче усваиваются.

  • Куриные и говяжьи - приобретут дополнительную нежность и выразительный вкус.

  • Любой фарш станет ярче по цвету, а готовое блюдо — более аппетитным на вид.

Добавьте немного томата в привычный рецепт — и даже самые простые котлеты заиграют по-новому.

Уточнения

Котле́та - в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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