Вроде простой, но вкус как в кондитерской: лимонный пирог, который удивляет

Яблочный пирог — осенняя классика. А вот зимой особенно приятно готовить десерты с цитрусовыми нотками. Один из таких вариантов — простой лимонный пирог, который отлично подойдёт и для праздничного стола, и просто к чаю.
У него нежное тесто, яркий аромат и лёгкая кислинка. А глазурь из растопленного шоколада делает десерт особенно аппетитным. К тому же, все ингредиенты доступны и знакомы каждому.
яйца — 3 шт.
сахар — 12 ст. ложек
молоко — 12 ст. ложек
растительное масло — 12 ст. ложек
мука — 12 ст. ложек
лимон — 1 шт.
разрыхлитель — 1 пакетик
плитка шоколада — для глазури
Взбейте яйца с сахаром до пены. Добавьте молоко и растительное масло.
Снимите цедру с лимона и выжмите сок, добавьте всё в смесь.
Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в жидкую часть. Замесите тесто.
Смажьте форму маслом, вылейте тесто и поставьте в духовку. Температура — 180 °C.
Выпекайте 25-30 минут. Пока пирог печётся, растопите плитку шоколада.
Готовый пирог полейте глазурью. Дождитесь, пока она застынет, и подавайте.
Пиро́г - праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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