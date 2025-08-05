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Вроде простой, но вкус как в кондитерской: лимонный пирог, который удивляет

Лимонный пирог выпекают 30 минут при 180 °C и покрывают шоколадом
1:29
Еда

Яблочный пирог — осенняя классика. А вот зимой особенно приятно готовить десерты с цитрусовыми нотками. Один из таких вариантов — простой лимонный пирог, который отлично подойдёт и для праздничного стола, и просто к чаю.

пирог с рикоттой и лимонным кремом
Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пирог с рикоттой и лимонным кремом

Почему стоит попробовать лимонный пирог

У него нежное тесто, яркий аромат и лёгкая кислинка. А глазурь из растопленного шоколада делает десерт особенно аппетитным. К тому же, все ингредиенты доступны и знакомы каждому.

Ингредиенты

  • яйца — 3 шт.

  • сахар — 12 ст. ложек

  • молоко — 12 ст. ложек

  • растительное масло — 12 ст. ложек

  • мука — 12 ст. ложек

  • лимон — 1 шт.

  • разрыхлитель — 1 пакетик

  • плитка шоколада — для глазури

Пошаговый рецепт

  1. Взбейте яйца с сахаром до пены. Добавьте молоко и растительное масло.

  2. Снимите цедру с лимона и выжмите сок, добавьте всё в смесь.

  3. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в жидкую часть. Замесите тесто.

  4. Смажьте форму маслом, вылейте тесто и поставьте в духовку. Температура — 180 °C.

  5. Выпекайте 25-30 минут. Пока пирог печётся, растопите плитку шоколада.

  6. Готовый пирог полейте глазурью. Дождитесь, пока она застынет, и подавайте.

Уточнения

Пиро́г - праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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