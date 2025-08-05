Вроде простой, но вкус как в кондитерской: лимонный пирог, который удивляет

Лимонный пирог выпекают 30 минут при 180 °C и покрывают шоколадом

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочный пирог — осенняя классика. А вот зимой особенно приятно готовить десерты с цитрусовыми нотками. Один из таких вариантов — простой лимонный пирог, который отлично подойдёт и для праздничного стола, и просто к чаю.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пирог с рикоттой и лимонным кремом

Почему стоит попробовать лимонный пирог

У него нежное тесто, яркий аромат и лёгкая кислинка. А глазурь из растопленного шоколада делает десерт особенно аппетитным. К тому же, все ингредиенты доступны и знакомы каждому.

Ингредиенты

яйца — 3 шт.

сахар — 12 ст. ложек

молоко — 12 ст. ложек

растительное масло — 12 ст. ложек

мука — 12 ст. ложек

лимон — 1 шт.

разрыхлитель — 1 пакетик

плитка шоколада — для глазури

Пошаговый рецепт

Взбейте яйца с сахаром до пены. Добавьте молоко и растительное масло. Снимите цедру с лимона и выжмите сок, добавьте всё в смесь. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте в жидкую часть. Замесите тесто. Смажьте форму маслом, вылейте тесто и поставьте в духовку. Температура — 180 °C. Выпекайте 25-30 минут. Пока пирог печётся, растопите плитку шоколада. Готовый пирог полейте глазурью. Дождитесь, пока она застынет, и подавайте.

Уточнения

Пиро́г - праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

