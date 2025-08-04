Половина баночек на вашей кухне — уже просто пыль: когда пора выбрасывать специи

Хранить специи лучше в стеклянных банках с плотной крышкой в шкафу

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Специи способны превратить простое блюдо в кулинарное открытие. Но эффект будет только в том случае, если приправы сохраняют свой вкус и аромат. А для этого важно правильно их хранить.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ специи

Почему специи теряют аромат

Основные враги специй — влага, свет и тепло. Под их воздействием пряности выдыхаются, теряют цвет и насыщенность. Особенно быстро это происходит в открытых или плохо защищённых упаковках.

Как правильно хранить специи

Используйте стеклянные банки с плотными крышками — они не пропускают воздух и свет.

Избегайте хранения у плиты или на открытых полках. Лучше всего — в сухом, тёмном шкафу.

Пластиковые пакетики и баночки с навинчивающейся крышкой без уплотнения — не лучший вариант.

Периодически нюхайте и пробуйте специи. Если аромат стал слабым, они уже не добавят блюду вкуса.

Следите за сроком хранения

Хотя специи не портятся в привычном смысле, от просроченного продукта толку мало. Вот ориентиры:

Молотые специи (паприка, куркума, перец) — хранятся 6-12 месяцев.

Целые пряности (корица, гвоздика, перец горошком) — до 3-4 лет.

Чтобы контролировать свежесть, удобно подписывать баночки — наклейте стикер с датой покупки или пересыпания. Так вы точно не забудете, что давно пора заменить.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки - химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

