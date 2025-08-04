Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Террасы в Гунибском районе построены вручную без техники — отмечают исследователи
Зелёная мульча из крапивы улучшает рост огурцов и снижает риск болезней
Дмитрия Диброва заметили с молодой спутницей на фоне слухов о разводе
Оправдание артиста: почему Олег Майами сорвался на зрителя во время концерта
Пивные бутылки можно использовать в качестве декора
Жанна Кальман пила вино и ела килограмм шоколада в неделю до 122 лет
ГИБДД: приоритет между спецмашинами на перекрёстке не установлен
Росатом уступает? Китай становится главным конкурентом на рынке атомных электростанций
Ослепшего и оглохшего Ивана Краско могут определить в хоспис

Половина баночек на вашей кухне — уже просто пыль: когда пора выбрасывать специи

Хранить специи лучше в стеклянных банках с плотной крышкой в шкафу
1:32
Еда

Специи способны превратить простое блюдо в кулинарное открытие. Но эффект будет только в том случае, если приправы сохраняют свой вкус и аромат. А для этого важно правильно их хранить.

специи
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
специи

Почему специи теряют аромат

Основные враги специй — влага, свет и тепло. Под их воздействием пряности выдыхаются, теряют цвет и насыщенность. Особенно быстро это происходит в открытых или плохо защищённых упаковках.

Как правильно хранить специи

  • Используйте стеклянные банки с плотными крышками — они не пропускают воздух и свет.

  • Избегайте хранения у плиты или на открытых полках. Лучше всего — в сухом, тёмном шкафу.

  • Пластиковые пакетики и баночки с навинчивающейся крышкой без уплотнения — не лучший вариант.

Периодически нюхайте и пробуйте специи. Если аромат стал слабым, они уже не добавят блюду вкуса.

Следите за сроком хранения

Хотя специи не портятся в привычном смысле, от просроченного продукта толку мало. Вот ориентиры:

  • Молотые специи (паприка, куркума, перец) — хранятся 6-12 месяцев.

  • Целые пряности (корица, гвоздика, перец горошком) — до 3-4 лет.

Чтобы контролировать свежесть, удобно подписывать баночки — наклейте стикер с датой покупки или пересыпания. Так вы точно не забудете, что давно пора заменить.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки - химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Гигантская большая белая акула длиной 4 метра обнаружена у побережья Нантакета
Домашние животные
Гигантская большая белая акула длиной 4 метра обнаружена у побережья Нантакета Аудио 
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Новости спорта
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир Аудио 
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
Домашние животные
Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Мамины запасы отдыхают: закрутка, которую вы точно не забудете — баклажаны, как из ресторана
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Последние материалы
Учёные допустили существование жизни под поверхностью Марса, Европы и Энцелада
В США полагают, что Китай побеждает в торговом противостоянии
Врачи предупредили об опасности похода в туалет на всякий случай
Три действия за рулем ускоряют износ автомобиля и увеличивают расходы
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени
Сестра покойной жены Лиама Нисона поддержала его отношения с Памелой Андерсон
Отпуск в Геленджике с ребёнком в 2025 году обошёлся в 420 тысяч рублей
Южная Корея демонтировала громкоговорители с K-pop на границе с КНДР
Эти 5 вещей делают кухню неопрятной и неуютной
Госдума против коллекторов: сможет ли система онлайн-взыскания решить проблему долгов за ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.