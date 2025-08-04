Икринки подскажут, обман или нет: советы, которые сработают даже в супермаркете

Лучшую красную икру выбирают в стекле — видны цвет и структура икринок

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбрать натуральную красную икру не так трудно, как кажется. Нужно просто знать, на какие признаки обращать внимание при покупке. Это поможет избежать подделки и не потратить деньги зря.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красная икра

Когда и где добывают настоящую икру

Основной сезон вылова — с июля по сентябрь. Если на упаковке указана другая дата, лучше не рисковать: велик шанс, что продукт был разморожен или изготовлен не по стандарту.

Также обратите внимание на крышку. Вздутие или деформация — повод отказаться от покупки.

Что должно быть на упаковке

Если икра стоит подозрительно дёшево, внимательно изучите состав. Иногда производители смешивают натуральный продукт с искусственным и обязаны указывать это на этикетке. Ищите пометку "имитированная икра" или дополнительные добавки — это уже не премиум-класс.

Какую банку выбрать

Предпочтение лучше отдавать стеклянной таре. Она позволяет рассмотреть содержимое до покупки. Качественная икра:

не плавает в жидкости,

полностью заполняет банку,

состоит из одинаковых по цвету и размеру икринок,

имеет правильную форму — без трещин и слипания.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы легко сможете выбрать вкусную и натуральную икру для праздничного стола.

Уточнения

Искусственная икра имитированная икра, белковая икра зернистая - суррогатный продукт, имитирующий по вкусу и виду рыбью икру, в большинстве своем — лососёвых и осетровых рыб.

