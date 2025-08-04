Икринки подскажут, обман или нет: советы, которые сработают даже в супермаркете

Выбрать натуральную красную икру не так трудно, как кажется. Нужно просто знать, на какие признаки обращать внимание при покупке. Это поможет избежать подделки и не потратить деньги зря.
Основной сезон вылова — с июля по сентябрь. Если на упаковке указана другая дата, лучше не рисковать: велик шанс, что продукт был разморожен или изготовлен не по стандарту.
Также обратите внимание на крышку. Вздутие или деформация — повод отказаться от покупки.
Если икра стоит подозрительно дёшево, внимательно изучите состав. Иногда производители смешивают натуральный продукт с искусственным и обязаны указывать это на этикетке. Ищите пометку "имитированная икра" или дополнительные добавки — это уже не премиум-класс.
Предпочтение лучше отдавать стеклянной таре. Она позволяет рассмотреть содержимое до покупки. Качественная икра:
не плавает в жидкости,
полностью заполняет банку,
состоит из одинаковых по цвету и размеру икринок,
имеет правильную форму — без трещин и слипания.
Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы легко сможете выбрать вкусную и натуральную икру для праздничного стола.
Искусственная икра имитированная икра, белковая икра зернистая - суррогатный продукт, имитирующий по вкусу и виду рыбью икру, в большинстве своем — лососёвых и осетровых рыб.
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