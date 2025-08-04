Это точно не шаурма — но по вкусу отличить сложно: закуска, которая всех обманывает

Если вы любите шаурму, но не хотите возиться с лавашем и заворачиванием, попробуйте простой и вкусный вариант — салат "Ленивая шаурма". Это быстрая закуска с узнаваемым вкусом любимого блюда.
Салат сохраняет всё, за что мы любим шаурму: пикантное мясо, свежие овощи, сливочный соус и хрустящий лаваш. Только вместо рулета — большая миска удовольствия, которую можно быстро подать к столу.
куриная грудка — 450 г
пекинская капуста — 1 кочан
огурцы — 2 шт.
помидоры — 2 шт.
морковь по-корейски — 200 г
лаваш — 3 листа
сметана, майонез, зернистая горчица
чеснок — 2 зубчика
соль, перец, паприка, травы — по вкусу
Нарежьте грудку небольшими кусочками и обжарьте со специями. Остудите.
Нарежьте капусту тонкой соломкой, огурцы и помидоры — кубиками. Морковь можно оставить целой или слегка измельчить.
Лаваш нарежьте квадратиками или полосками и обжарьте на сухой сковороде до хруста.
Смешайте сметану, майонез, горчицу и чеснок — получится ароматная заправка.
В большой миске соедините овощи, мясо, морковь и обжаренный лаваш. Добавьте соус и аккуратно перемешайте.
Подавайте сразу, пока лаваш остаётся хрустящим. Этот салат точно понравится всем за столом.
Салат - холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
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