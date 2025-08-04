Это точно не шаурма — но по вкусу отличить сложно: закуска, которая всех обманывает

Салат Ленивая шаурма готовят с курицей, капустой и пикантным соусом

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите шаурму, но не хотите возиться с лавашем и заворачиванием, попробуйте простой и вкусный вариант — салат "Ленивая шаурма". Это быстрая закуска с узнаваемым вкусом любимого блюда.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шаурма

Чем отличается "ленивая" версия

Салат сохраняет всё, за что мы любим шаурму: пикантное мясо, свежие овощи, сливочный соус и хрустящий лаваш. Только вместо рулета — большая миска удовольствия, которую можно быстро подать к столу.

Что понадобится

куриная грудка — 450 г

пекинская капуста — 1 кочан

огурцы — 2 шт.

помидоры — 2 шт.

морковь по-корейски — 200 г

лаваш — 3 листа

сметана, майонез, зернистая горчица

чеснок — 2 зубчика

соль, перец, паприка, травы — по вкусу

Этапы приготовления

Нарежьте грудку небольшими кусочками и обжарьте со специями. Остудите. Нарежьте капусту тонкой соломкой, огурцы и помидоры — кубиками. Морковь можно оставить целой или слегка измельчить. Лаваш нарежьте квадратиками или полосками и обжарьте на сухой сковороде до хруста. Смешайте сметану, майонез, горчицу и чеснок — получится ароматная заправка. В большой миске соедините овощи, мясо, морковь и обжаренный лаваш. Добавьте соус и аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу, пока лаваш остаётся хрустящим. Этот салат точно понравится всем за столом.

Уточнения

Салат - холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

