В два раза нежнее и без жирности: как улучшить закуску с икрой без лишних затрат

Бутерброды с красной икрой давно стали праздничной классикой. Но если вы хотите немного освежить подачу и удивить гостей, попробуйте заменить сливочное масло на более интересный и лёгкий компонент.
Масло добавляет жирности, которая не всегда уместна — особенно если на столе уже немало сытных блюд. К тому же, у него нейтральный вкус, который не усиливает и не подчёркивает вкус икры.
Для приготовления используйте:
1 плавленый сырок (натёртый)
1 варёное яйцо (также натёртое)
1 ст. ложку майонеза
Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Намажьте смесь на ломтики батона или багета и сверху выложите красную икру.
Бутерброды получаются более нежными и яркими по вкусу. Плавленый сыр и яйцо прекрасно сочетаются с икрой, подчёркивая её солёность и текстуру, но не перебивая вкус. А отсутствие масла делает закуску легче и приятнее.
Вкус - один из видов хеморецепции.
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